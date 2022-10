Las Gladiadoras no paran de hacer historia. Después de gritar campeón en La Bombonera con más de 25 mil personas presentes, el equipo que comanda Jorge Martínez pisa fuerte en Sudamérica y se metió entre los mejores cuatro equipos del Continente dejando en el camino a Corinthians.

Con un gol de Kishi Núñez, que apenas tiene 16 años y es seguida de cerca por los gigantes europeos, y otro de Estefanía Palomar, el Xeneize se hizo fuerte en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, le ganó 2-1 a los brasileños y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. ¡Tremendo!

Boca sigue haciendo historia y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

La Copa Libertadores Femenina es dominada por Brasil, país que se quedó con diez de las 13 ediciones disputadas.Por ello, el triunfo de Boca, que al igual que River y UAI Urquiza ya había conseguido un tercer puesto en el máximo certamen continental, toma aún más importancia. ¿Podrá ser el primer argentino en disputar una final?

Luego de dos finales consecutivas entre brasileñas y colombianas, Boca quiere llevar a la Argentina a lo más alto y para ello deberá superar al ganador de Deportivo Cali vs. Ferroviaria. Del otro lado, Palmeiras vs. Santiago Morning y America de Cali vs. Universidad de Chile son los cuartos de final. ¡A soñar en grande!