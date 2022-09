Tras lograr el tercer lugar en la Copa América, Argentina viajará a Europa. No contará con las jugadoras de Boca.

Tras el tercer puesto en la Copa América y las clasificaciones a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y principalmente al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, Argentina saldrá nuevamente a la cancha.

Será en la fecha FIFA de octubre y esta vez con viaje a Europa incluído. Se trata de un torneo amistoso con varias selecciones en Cádiz, España. Son dos los rivales que ya están confirmados: Canadá (último campeón olímpico) y Polonia (no está clasificado al Mundial).

Para estos partidos, Germán Portanova no podrá contar con las jugadoras de Boca ya que al mismo tiempo se estará disputando la Copa Libertadores en Ecuador. Argentina no tendrá en sus filas a la goleadora de la Copa América Yamila Rodríguez, tampoco a la arquera suplente Laurina Oliveros y aunque no fueron titulares en la competencia continental, tampoco estarán varios pilares fundamentales como Myriam Mayorga y Julieta Cruz.

El equipo Albiceleste viajará a España el 3 de octubre y permanecerá allí hasta el 11 del mismo mes. El jueves 6 se enfrentará a Canadá y el domingo 9, con Polonia.

De la citación inicial hubo dos cambios: se sumaron Agustina Vargas (River) y Milagros Menéndez (Racing) en lugar de Dalila Ippolito y Marianela Szymanowski, ambas bajas por lesión.

Las citadas:

Mientras tanto, Germán Portanova y su cuerpo técnico estuvieron en Mendoza realizando entrenamientos y visorías con varios equipos de la provincia, conociendo a las jugadoras y a los cuerpos técnicos.