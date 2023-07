La Selección Argentina se estrenó en el Mundial femenino el pasado lunes por la madrugada de nuestro país y cayó sobre la hora por 1 a 0 ante Italia en un parejo y reñido encuentro en donde el conjunto europeo venció la valla albiceleste a falta de tres minutos para el cierre del encuentro.

Luego de este debut mundialista para las dirigidas tácticamente por Germán Portanova, en las redes sociales hubo una lluvia de críticas para la futbolista Yamila Rodríguez, a quien cuestionaron no por una cuestión deportiva, sino por unos dichos suyos sobre la eterna disputa entre si es mejor Leo Messi o Cristiano Ronaldo.

Es que la actual delantera de Palmeiras y de la Selección idolatra a CR7 más que a Messi al punto tal de tenerlo tatuado en la pierna izquierda junto a Diego Armando Maradona y por ese motivo, además de sus declaraciones al respecto, Yamila fue duramente criticada por muchos argentinos.

Horas más tarde de esta caída de “hate” en su contra, desde Oceanía mientras representa a la Selección Argentina en la Copa del Mundo, la ex Boca explotó y dejó un duro desahogo en su cuenta de Instagram para que se terminen las críticas en su contra.

Junto a una imagen de Leo y Cristiano Ronaldo abrazados, Yamila se abrió en redes sociales: “Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi“.

Para cerrar, siguió: “A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele“. En plena Copa del Mundo y de manera contundente, Yamila pidió que que cesen las críticas.