Franco Colapinto, autocrítico tras la clasificación en el Gran Premio de Estados Unidos: “No encontramos el auto”

El piloto argentino reconoció el déficit de Alpine de cara a la carrera del domingo por una nueva fecha de la Fórmula 1.

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos para vivir una nueva fecha del Campeonato de la Fórmula 1. En ese sentido, Kimi Antonelli hizo la pole como acostumbró durante buena parte de la temporada, mientras que Franco Colapinto largará 21° y Pierre Gasly en la décima posición de la parrilla inicial.

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Un dato importante a tener en cuenta es que el argentino fue penalizado con 10 puestos debido a que se realizaron modificaciones en su monoplaza. Como no hay tantos lugares para retroceder, saldrá desde el anteúltimo sitio posible. A su vez, Gabriel Bortoleto recibió ¡80! posiciones de sanción, por lo que es quien estará último durante la largada.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que luego de la clasificación, el piloto de Alpine rompió el silencio. “Fue rara. Fue una Qualy que nos estuvo costando mucho durante toda la sesión“, expresó Colapinto en primera instancia. Inmediatamente después, también manifestó: “Desde ayer que no encontrábamos el auto. Un poquito se mejoró, pero no tanto como esperábamos“.

Pocos segundos más tarde, entró en detalles. “Cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bachada de la pista, se complica un poco“, reconoció el oriundo de Pilar, en Buenos Aires. Además, con vistas hacia la carrera del domingo, sostuvo: “Así que ojalá que mañana estemos más firmes y tengamos menos degradación que los demás“.

"RARA" Así definió Franco Colapinto la Qualy de Apline que no pudo avanzar a Q3 y se refirió a como siente el auto de cara a la carrera del domingo en Austin.



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Parrilla de largada del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Liam Lawson (VCARB) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (VCARB) -penalizado, terminó la qualy como 9°- Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) -penalizado, terminó la qualy como 15°- Gabriel Bortoleto (Audi) -penalizado, terminó la qualy como 14°-

A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos