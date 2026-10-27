Alpine confirmó que Franco Colapinto se perderá el Gran Premio de México durante la FP1 de la Fórmula 1 2026

El piloto argentino no será parte de la primera sesión en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Es un hecho: Franco Colapinto es perderá la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2026. Tras su abandono en Austin, el piloto argentino de Alpine se ausentará en la primera sesión del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez por decisión de la escudería de Enstone.

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Su reemplazante será el italiano Gabriele Minì, quien tendrá su debut en la Fórmula 1 como parte del programa obligatorio para pilotos novatos. Ahora bien, es importante remarcar que Colapinto solamente se perderá la FP2 y estará a bordo de su A526 a partir de la Práctica Libre 2.

Getting his first taste of the current era of Formula One 🏎️@MiniGabriele will be driving in FP1 this week at the #MexicoGP as part of his Alpine Academy programme. pic.twitter.com/MsFiz0gwkF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026

Cabe recordar que Colapinto todavía no logró sumar puntos en el Gran Premio de México. Debutó con un P12 en 2024 con Williams y luego finalizó 16° en 2025 con Alpine. Ahora, el argentino buscará completar un buen fin de semana para cortar la mala racha.

Franco Colapinto en su llegada al GP de México 2025 (Getty Images)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos George Russell (Mercedes) – 242 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos Lando Norris (McLaren) – 211 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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En síntesis