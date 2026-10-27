Alpine confirmó que Franco Colapinto se perderá el Gran Premio de México durante la FP1 de la Fórmula 1 2026

Es un hecho: Franco Colapinto es perderá la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2026. Tras su abandono en Austin, el piloto argentino de Alpine se ausentará en la primera sesión del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez por decisión de la escudería de Enstone.
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Su reemplazante será el italiano Gabriele Minì, quien tendrá su debut en la Fórmula 1 como parte del programa obligatorio para pilotos novatos. Ahora bien, es importante remarcar que Colapinto solamente se perderá la FP2 y estará a bordo de su A526 a partir de la Práctica Libre 2.
Getting his first taste of the current era of Formula One 🏎️@MiniGabriele will be driving in FP1 this week at the #MexicoGP as part of his Alpine Academy programme. pic.twitter.com/MsFiz0gwkF— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026
Cabe recordar que Colapinto todavía no logró sumar puntos en el Gran Premio de México. Debutó con un P12 en 2024 con Williams y luego finalizó 16° en 2025 con Alpine. Ahora, el argentino buscará completar un buen fin de semana para cortar la mala racha.
Franco Colapinto en su llegada al GP de México 2025 (Getty Images)
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
- George Russell (Mercedes) – 242 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Colapinto y un fin de semana para el olvido: penalización, abandono y malas decisiones de Alpine que lo complicaron
En síntesis
- Franco Colapinto se perderá la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2026.
- Gabriele Minì reemplazará al argentino en la primera práctica a bordo del Alpine A526.
- Colapinto se ubica en el puesto 12 del Mundial de Pilotos 2026 con 27 puntos.