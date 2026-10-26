Colapinto y un fin de semana para el olvido: penalización, abandono y malas decisiones de Alpine que lo complicaron

El piloto argentino vivió un fin de semana para el olvido condicionado por una penalización de 10 lugares. Terminó abandonando tras un toque por ayudar a su compañero de equipo. Además, el dominio total de Antonelli, que acaricia el título.

Fue un fin de semana para descartar de lleno para Franco Colapinto. Todo el plan se desmoronó el mismo viernes, cuando Alpine tomó la decisión de cambiar la centralina electrónica de su monoplaza, lo que derivó en una durísima penalización de 10 lugares en la grilla. La culminación del GP de Estados Unidos no fue mejor, ya que terminó en un nuevo abandono para el argentino.

La decisión del equipo dejó mucha tela para cortar. Resulta incomprensible que no hayan aprovechado para hacer este cambio estratégico un par de carreras atrás, cuando Franco ya había penalizado por cambiar el motor y largaba desde el fondo.

En lugar de eso, sacrificaron la clasificación de este fin de semana con la ilusión de armar una estrategia “milagrosa” para el domingo, algo que en la pista quedó demostrado que no tenía solución.

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Una carrera cuesta arriba y el sacrificio por el equipo

Largando desde el fondo y con neumáticos duros, Franco estaba obligado a ir en contra de la corriente. Sin chances de ganar posiciones en la primera vuelta porque la goma no se lo permitía, quedó estancado detrás de Carlos Sainz, lo que le hizo perder un tiempo valiosísimo.

El golpe de gracia llegó por una orden de equipo. Desde boxes le pidieron a Colapinto que aguantara los embates de Arvid Lindblad (quien venía con gomas nuevas) para permitir que Pierre Gasly pudiera sostenerse en la zona de puntos.

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Franco cumplió su rol a la perfección, pero el desenlace fue fatal: cuando Gasly salió de los pits, Colapinto intentó evitar a su compañero por dentro, se tocó con Lindblad y rompió el auto. Tras una parada obligada en boxes, el abandono fue inevitable.

Para colmo de males, el rendimiento de Alpine sigue estancado. Mientras Racing Bulls trajo un paquete de mejoras contundente (Lawson terminó por delante de Gasly y estiraron su ventaja por el quinto puesto en el campeonato de constructores), la escudería francesa se quedó atrás.

Antonelli, a un paso de hacer historia grande

En la punta de la carrera no hubo equivalencias. Kimi Antonelli hizo absolutamente todo bien: sorprendió en la Q3 del sábado metiendo el 1 y el domingo dominó de punta a punta. Con una largada limpia en la que aprovechó los recurrentes problemas de Red Bull en ese apartado, el joven piloto ejecutó una estrategia impecable a una sola parada. Si los resultados lo acompañan en México, se coronará como el campeón más joven en la historia de la categoría.

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El espectáculo quedó en la pelea por los puestos de atrás gracias a las diferentes estrategias de neumáticos. Charles Leclerc, respaldado por las notables mejoras que trajo Ferrari, se quedó con un merecido segundo lugar. Por su parte, Max Verstappen logró rescatar el tercer puesto (su sexto podio consecutivo) a pesar de renegar con el rendimiento de sus gomas.

El que se fue masticando bronca fue Lando Norris. Al británico se lo escuchó resignado por la radio, consciente de que las actualizaciones de McLaren no están a la altura de los líderes y que, hoy por hoy, pelear por un podio es una misión imposible.