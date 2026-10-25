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Colapinto explicó por qué abandonó en Austin y no ocultó su tristeza: “Se rompió mucho el auto”

El piloto argentino sumó su cuarta carrera consecutiva sin poder sumar puntos para Alpine.

Franco Colapinto abandonó en la carrera del GP de Estados Unidos
© Getty ImagesFranco Colapinto abandonó en la carrera del GP de Estados Unidos

Otro fin de semana difícil para Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto argentino encaró la gira americana con altas expectativas luego de la mala racha en Asia, pero tuvo que abandonar la carrera del Gran Premio de Estados Unidos en la vuelta 37.

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“Una carrera dura, difícil, muchos daños. Al final me toqué con Arvid (Lindblad) y se rompió mucho el auto. Una pena, fue un fin de semana duro. Con la penalización iba a ser más complicado, pero un poco trsite por la carrera de hoy”, explicó Colapinto sobre su abandono luego de la carrera en diálogo con la prensa.

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Más adelante, explicó sobre su estrategia de neumáticos: Elegí yo largar con goma dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás, pero no funcionó. Mucho tráfico, me quedé muy clavado atrás de los Williams, no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado, se sobrecalentaba mucho la goma”.

Por último, puso la mirada en la próxima carrera: “Hay que trabajar para México, por suerte viene ahora bastante rápido. Trabajar para revertir esta situación”. Y finalizó: Mucho DNF últimamente. De no tener ningúno a tres en cuatro carreras… hay que cortar esta racha, está siendo duro.

Ahora, Franco buscará revancha rápidamente en el Gran Premio de México 2026. Esta cita se disputa del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembr en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

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Resultado del GP de Estados Unidos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. George Russell (Mercedes)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Carlos Sainz (Williams)
  19. Checo Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  21. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  22. Ollie Bearman (Haas) – DNF
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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