Alpine tuve otra carrera para el olvido de en la Fórmula 1. Tras el accidente que dejó a los dos autos afuera en Bakú, la escudería llegó al Gran Premio de Baréin con la esperanza de recuperarse y volver a sumar puntos. Sin embargo, un error de estrategia condenó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly.
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Una lluvia torrencial demoró más de una hora la largada en el Circuito de Sepang y lo lógico era poner neumáticos de lluvia. Si bien la mayoría de la parrilla optó por esta opción, Alpine mandó a sus dos pilotos con blandos y lo pagó muy caro.
En el caso de Colapinto fue una apuesta para intentar recuperar posiciones rápidamente desde atrás por su penalización de 15 puestos. No obstante, esto no funcionó y rápidamente se encontró con Pierre Gasly atrás, quien sí cayó abruptamente y terminó por debajo del ’43’.
Franco Colapinto en la carrera del GP de Baréin (Getty Images)
Para tomar dimensión, Arvid Lindblad largó detrás de Franco con neumáticos de lluvia y terminó 10°, mientras que el argentino quedó 13°. De esta manera, Racing Bulls sumó unidades con sus dos pilotos y aumentó la ventaja sobre Alpine en el Campeonato de Constructores.
La carrera tuvo como ganador a Max Verstappen, quien obtuvo su primer triunfo en el año con Red Bull. Además, George Russell abandonó de manera abrupta en el final y Kimi Antonelli (2°) le sacó 18 puntos adicionales en la lucha por el título. Por su parte, Lewis Hamilton completó el podio.
Resultado de la carrera del GP de Baréin en Malasia
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lando Norris (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Checo Perez (Cadillac)
- George Russell (Mercedes) – DNF
- Alex Albon (Williams) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF