La escudería de Enstone se equivocó en la estrategia de neumáticos para la largada y terminó el fin de semana sin puntos.

Alpine tuve otra carrera para el olvido de en la Fórmula 1. Tras el accidente que dejó a los dos autos afuera en Bakú, la escudería llegó al Gran Premio de Baréin con la esperanza de recuperarse y volver a sumar puntos. Sin embargo, un error de estrategia condenó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly.

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Una lluvia torrencial demoró más de una hora la largada en el Circuito de Sepang y lo lógico era poner neumáticos de lluvia. Si bien la mayoría de la parrilla optó por esta opción, Alpine mandó a sus dos pilotos con blandos y lo pagó muy caro.

En el caso de Colapinto fue una apuesta para intentar recuperar posiciones rápidamente desde atrás por su penalización de 15 puestos. No obstante, esto no funcionó y rápidamente se encontró con Pierre Gasly atrás, quien sí cayó abruptamente y terminó por debajo del ’43’.

Franco Colapinto en la carrera del GP de Baréin (Getty Images)

Para tomar dimensión, Arvid Lindblad largó detrás de Franco con neumáticos de lluvia y terminó 10°, mientras que el argentino quedó 13°. De esta manera, Racing Bulls sumó unidades con sus dos pilotos y aumentó la ventaja sobre Alpine en el Campeonato de Constructores.

La carrera tuvo como ganador a Max Verstappen, quien obtuvo su primer triunfo en el año con Red Bull. Además, George Russell abandonó de manera abrupta en el final y Kimi Antonelli (2°) le sacó 18 puntos adicionales en la lucha por el título. Por su parte, Lewis Hamilton completó el podio.

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Resultado de la carrera del GP de Baréin en Malasia