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GP de Baréin 2026

Colapinto le ganó a Gasly en una fatídica carrera para Alpine en el GP de Baréin

La escudería de Enstone se equivocó en la estrategia de neumáticos para la largada y terminó el fin de semana sin puntos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Baréin 2026
© Getty ImagesFranco Colapinto en el Gran Premio de Baréin 2026

Alpine tuve otra carrera para el olvido de en la Fórmula 1. Tras el accidente que dejó a los dos autos afuera en Bakú, la escudería llegó al Gran Premio de Baréin con la esperanza de recuperarse y volver a sumar puntos. Sin embargo, un error de estrategia condenó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly.

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Una lluvia torrencial demoró más de una hora la largada en el Circuito de Sepang y lo lógico era poner neumáticos de lluvia. Si bien la mayoría de la parrilla optó por esta opción, Alpine mandó a sus dos pilotos con blandos y lo pagó muy caro.

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En el caso de Colapinto fue una apuesta para intentar recuperar posiciones rápidamente desde atrás por su penalización de 15 puestos. No obstante, esto no funcionó y rápidamente se encontró con Pierre Gasly atrás, quien sí cayó abruptamente y terminó por debajo del ’43’.

Franco Colapinto en la carrera del GP de Baréin (Getty Images)

Franco Colapinto en la carrera del GP de Baréin (Getty Images)

Para tomar dimensión, Arvid Lindblad largó detrás de Franco con neumáticos de lluvia y terminó 10°, mientras que el argentino quedó 13°. De esta manera, Racing Bulls sumó unidades con sus dos pilotos y aumentó la ventaja sobre Alpine en el Campeonato de Constructores.

La carrera tuvo como ganador a Max Verstappen, quien obtuvo su primer triunfo en el año con Red Bull. Además, George Russell abandonó de manera abrupta en el final y Kimi Antonelli (2°) le sacó 18 puntos adicionales en la lucha por el título. Por su parte, Lewis Hamilton completó el podio.

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  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Lando Norris (McLaren)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Lance Stroll (Aston Martin)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Gabriel Bortoleto (Audi)
  19. Checo Perez (Cadillac)
  20. George Russell (Mercedes) – DNF
  21. Alex Albon (Williams) – DNF
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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