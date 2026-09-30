¿Por qué se llama Gran Premio de Baréin si se corre en Malasia?

El Circuito Internacional de Sepang vuelve a recibir a la Fórmula 1 por primera vez desde 2017.

La Fórmula 1 no se toma descanso. Tras una accidentada carrera en Bakú, la Máxima volverá a tener actividad este fin de semana en el marco del Gran Premio de Baréin. Sin embargo, las sesiones no se llevarán a cabo en el Circuito Internacional de Sakhir.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Por el contrario, la actividad del GP de Baréin se desarrollará en el Circuito de Sepang, en Malasia, trazado ubicado cerca de Kuala Lumpur. Sin embargo, esto tiene una explicación que se remonta al inicio de la temporada y que tiene un conflicto bélico como protagonista.

La última vez que se corrió el GP de Malasia fue en 2017 (Getty Images)

¿Por qué el GP de Baréin se corre en Malasia?

En primer lugar hay que mencionar que el GP de Baréin estaba programado inicialmente para el mes de abril. Sin embargo, tanto esa carrera como la de Arabia Saudita fueron suspendidas por el enfrentamiento de Medio Oriente que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán, entre otros países.

No obstante, la Fórmula 1 encontró la manera de mantener esta cita en el calendario, pero en el mes de octubre y en Malasia. Ahora bien, ¿por qué se mantiene el nombre de Baréin? Porque Baréin decidió cubrir las tarifas y los costos de organización. Malasia no tenía previsto financiar un evento de F1 con tan poco aviso y este patrocinio económico fue clave.

Franco Colapinto nunca corrió en Malasia

Este Gran Premio será un desafío para Franco Colapinto. El piloto argentino viene de cometer un error grande en Azerbaiyán y ahora afrontará otra carrera en un circuito que no conoce. Por eso, las sesiones de prácticas libres serán sumamente importantes.