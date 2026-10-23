La segunda sesión de libres llegó a su fin con Charles Leclerc nuevamente a la cabeza. Conocé cómo le fue a Colapinto.

Franco Colapinto completó el primer día del Gran Premio de Estados Unidos 2026. El piloto argentino ya sabe que debe penalizar 10 posiciones en la parrilla de salida y afrontó las dos Prácticas Libres del viernes pensando en la carrera del domingo.

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¿Qué significa esto? Trabajar en el ritmo de carrera con tanque lleno en lugar de buscar vueltas rápidas de clasificación. Este factor hace que los tiempos de Franco sean altos en comparación al resto de los pilotos, aunque también es una realidad que Alpine todavía sigue trabajando para que el A526 vuelva a ser el mejor de la zona media.

Tomando en cuenta el contexto, la FP2 de Franco fue positiva: fue consistente con el neumático blando, fue el que más giró y solamente quedó a un poco más de trés décimas que su compañero de equipo, Pierre Gasly. Max Verstappen, Charles Leclerc y Kimi Antonelli también mostraron buen ritmo de carrera y apuntan a pelear por el triunfo el domingo.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en la FP2 de Austin (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Estados Unidos

Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Audi) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams)

Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30hs | DISPUTADA Práctica Libre 2: 18hs | DISPUTADA

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30hs Clasificación: 18hs

Domingo 25 de octubre Carrera: 17hs

