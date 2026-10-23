Franco Colapinto puede recibir una nueva penalización en el GP de Estados Unidos

El piloto argentino recibió puestos de sanción recientemente en Malasia y hay posibilidades de volver a sufrir un castigo en la parrilla.

Dolor en cabeza en puerta para Alpine y Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos 2026. Se acerca el final de la temporada en la Fórmula 1 y las escuderías se empiezan a preocupar por el límite de cambios de componentes.

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Muchos pilotos, entre ellos el propio Colapinto, ya tuvieron que penalizar por modificaciones en la unidad de potencia. Sin embargo, el equipo de Enstone debe evaluar qué piezas puede seguir utilizando para evitar que Franco sufra una nueva sanción en Austin.

🚨Colapinto podría recibir una nueva penalización en el GP de Estados Unidos.



Franco Colapinto llega a Austin con una preocupación adicional: la cantidad de componentes utilizados en su Alpine durante la temporada.



Según lo dicho en una entrevista con ESPN, el equipo deberá… pic.twitter.com/OGtbMDvj0I — Alpine Club (@alpineclub_esp) October 22, 2026

Por el momento no hay ninguna penalización confirmada para Colapinto, pero lo cierto es que está al límite en los cambios de componente y en Alpine cruzan los dedos para que su A526 no presente problemas en la gira americana.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30 horas Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30 horas Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre Carrera: 17 horas



En síntesis

Franco Colapinto podría ser sancionado en Austin por cambios en la unidad de potencia.

podría ser sancionado en Austin por cambios en la unidad de potencia. Alpine A526 está al límite de cambios de componentes permitidos en esta gira americana.

está al límite de cambios de componentes permitidos en esta gira americana. 25 de octubre a las 17 horas será la carrera principal en Estados Unidos.