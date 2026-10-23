Expectativas altas para Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, con un Alpine que llega con mejoras

Se viene otra seguidilla de tres carreras en la Fórmula 1, comenzando por el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, este fin de semana. Después se correrá en México y más tarde en Brasil, presentando un contexto más familiar, con pistas que nos quedan más cerca, por lo que se presenta como el entorno más nuestro en el marco de la presente temporada.

Así las cosas, Franco Colapinto llega a Austin con expectativas altas. Es verdad que hay mucho por descubrir y por saber, pero la realidad es que es una pista que se adapta a Alpine y también al piloto argentino. Es una pista que al oriundo de Pilar le gusta mucho y donde ha dado muy buenos resultados y también grandes maniobras. Sin ir más lejos, recuerden aquella maniobra que quedó en la historia, pasando a Gasly y exponiendo una rebeldía de un piloto que quería ir por más.

Inclusive, en la previa, Colapinto ha dicho que esta pista le gusta mucho y que tiene un ambiente especial. Aparte, cuenta con un poquito de todo, pero principalmente curvas de mediana y alta velocidad, rectas, lugares donde influye el motor y eso es donde Alpine seguramente pueda beneficiarse. Eso es en la previa, aunque después hay mucho para descubrir.

Alpine va a llegar a Austin con mejoras. Venimos de una seguidilla de tres carreras que dejó mucho para perder a Alpine, pero certezas en cuanto al rendimiento. Al final de cuentas, la performance, más allá de los problemas de confiabilidad que quisieron que Colapinto abandone en las dos carreras de Singapur, la sprint y la principal, estuvo por debajo de lo que venía exponiendo en las competencias anteriores.

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Pero, si damos dos pasitos hacia atrás y recordamos lo que fue Bakú y lo que fue Madrid, ahí el equipo sí fue muy protagonista. Ahí sí encontró el nivel, con las mejoras que había traído. Halló el nivel de las actualizaciones y, básicamente, no se pudo llevar en puntos lo que sí se había llevado en cuanto a rendimiento. Es decir, fueron varias las situaciones que hicieron que, en tres carreras, Racing Bulls se le escape a Alpine y tenga hoy una gran diferencia de puntos.

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Alpine ya anunció que llegará con actualizaciones. Si ya de por sí, la escudería francesa ya contaba con un auto que, en este tipo de circuitos con mucha curva rápida, con mucha velocidad y ancho para hacer maniobras, funcionaba bastante bien, uno imagina que, con estas mejoras, terminará por darle un empujón para dar el gran salto en la categoría y así pelear por mejores puestos.

Entonces, en definitiva, grandes expectativas para Colapinto y también para Alpine en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, mientras se está expectante de lo que traiga Racing Bulls, el competidor principal a esta altura de la temporada. Porque ahí está el rival. Parece muy lejana la diferencia de 22 puntos, pero esto se traduce en carreras y en escenarios que aparecen todo el tiempo y más cuando hay por delante una pista en la que todo debería funcionar bien.

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 578 puntos Ferrari – 444 puntos McLaren – 339 puntos Red Bull Racing – 332 puntos Racing Bulls – 100 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

Carreras restantes en el calendario 2026 de la F1