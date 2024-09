La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó un impacto pocas veces visto en Argentina. Ese impacto reservado para las grandes hazañas dentro del deporte, esas que pasan a la historia y nunca se olvidan. Así lo reconoció el pueblo argentino y así lo ven desde Europa, donde han comparado al flamante piloto de Williams con Max Verstappen y hasta con Lionel Messi.

“El país estaba esperando un héroe en la Fórmula 1. Es algo que ansiaban y Franco se los dio. Eso les da mucha energía, como Messi [se las da] desde el fútbol“, destacó sin miramientos Sander Dorsman. Dorsman fue el jefe de equipo de Colapinto en la primera mitad del año, cuando el argentino compitió en Fórmula 2 con el equipo MP Motorsport.

En diálogo con el portal GPBlog, Dorsman recordó cómo ya el salto de Colapinto desde F3 a F2 había generado su propio impacto: “Con nosotros ya se pudo ver que su base de fanáticos es enorme. Cuando anunciamos su paso de F3 a F2, eso ya no fue normal. Él estaba en Argentina y nos mandaba videos de gente en la calle con fanáticos celebrando y él en un balcón como si fuera el Papa“, reveló.

Dorsman comparó el impacto de Colapinto con el de Verstappen, campeón del mundo de F1. IMAGO

Y por si las comparaciones con Lionel Messi no fueran suficientes, Dorsman comparó a Colapinto con su compatriota, ni más ni menos que el campeón del mundo, Max Verstappen. “El deporte no era super popular en nuestro país, pero desde Max Verstappen, no se deja de pensar en el deporte motor. Es lo mismo con Franco. Es muy bueno ver a gente nueva apasionándose por el deporte. Es increíble que un chico tan joven pueda generar eso”, destacó el neerlandés.

Las posibilidades de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El debut de Franco Colapinto en Monza impresionó. El duodécimo puesto en el Gran Premio de Italia fue un auspicioso comienzo para el argentino, que llevó al FW46 a la meta tras 53 vueltas sano y salvo y completó su primer fin de semana completo en la máxima.

Franco Colapinto tendrá los máximos desafíos por delante con las carreras en circuitos callejeros. IMAGO

No obstante, Dorsman entiende que todavía falta mucho para ver el verdadero potencial del argentino: “No hay dudas que necesitará adaptación a la Fórmula 1. Pero no hay mejor práctica que ir allí y correr. Es algo que no se puede practicar en un simulador, simplemente debes ir y hacerlo”, aseguró.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se pueden ver en vivo a través de la plataforma Disney+.

“Es un enorme salto para la confianza de Franco, y ahora no tendrá las carreras más fáciles por delante. Después de Monza vienen circuitos donde nunca ha estado, el único que conoce es Abu Dhabi. Tendrá que enfocarse en sí mismo, y correr con madurez. No dejarse volver loco fácilmente“, agregó Dorsman sobre lo próximo para Colapinto.

Dorsman le asegura una plaza en Fórmula 2 cuando termine la temporada

Monza fue la primera de sus nuevas carreras en la Fórmula 1. IMAGO

Franco Colapinto firmó contrato con Williams hasta el final de la temporada 2024, por lo que le quedan ocho carreras por delante en Fórmula 1. De cara al 2025, las plazas en Williams serán ocupadas por Alex Albon y Carlos Sainz, por lo que lo más probable es que el argentino regrese a Fórmula 2.

Allí Dorsman y el MP Motorsport lo esperan con ansias: “Es un paso atrás cuando ya has probado un F1, pero no hay demasiadas alternativas, es eso o no hacer nada. Ahora todos saben quien es Franco Colapinto y tiene en sus manos el boleto dorado que todo piloto quiere para su futuro“, recalcó.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Tras su vertiginoso ascenso a la Fórmula 1, Franco Colapinto ahora tendrá algo de tiempo adicional para practicar en el simulador de su FW46 y adecuarse a la categoría reina. Esto se debe a que el calendario indica que la próxima carrera campeonato será recién el 13, 14 y 15 de septiembre en las calles de Bakú, cuando se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán.