Con Antonelli ya consagrado como campeón y Mercedes con el título de constructores en el bolsillo, la Fórmula 1 llega a Las Vegas. El trazado nocturno se perfila como una oportunidad inmejorable para Franco Colapinto.

Entramos en la recta final. Quedan solo tres carreras en tres fines de semana consecutivos para bajarle el telón a la Fórmula 1 2026. Con el campeonato de pilotos en manos de Kimi Antonelli y Mercedes habiéndose asegurado la corona de constructores, los focos se corren hacia las batallas del resto de la parrilla. Y ahí es donde el Gran Premio de Las Vegas asoma como una pista ideal para el Alpine de Franco Colapinto.

A lo largo del año, el gran talón de Aquiles de la escudería francesa fue la temperatura del neumático trasero: en circuitos con mucha curva lenta donde se necesita tracción constante, la goma patina, se sobrecalienta, pierde grip y se desgasta prematuramente.

Sin embargo, Las Vegas ofrece un panorama totalmente opuesto. El trazado callejero cuenta con tres rectas larguísimas, pocas curvas de baja velocidad y un factor clave: se correrá con temperaturas de apenas 7 a 10 grados centígrados.

En un asfalto tan frío, las posibilidades de sobrecalentar las gomas traseras son prácticamente nulas. Si bien Alpine todavía está tratando de entender por qué el auto rindió mal bajo el frío y la lluvia en Brasil (el gran signo de interrogación para este fin de semana), en los papeles las características de la pista potenciarán la gestión de energía y el motor del monoplaza francés.

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Franco tiene que apuntar alto, sumar fuerte y mantener viva la ilusión, aunque parezca lejana, de arrebatarle el quinto puesto de constructores a Racing Bulls.

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El desafío de un callejero indomable

Correr de noche en Las Vegas tiene sus trampas. Pirelli llevará la gama de neumáticos más blanda (C3, C4 y C5), pero calentar las gomas en un ambiente tan gélido será una pesadilla; a los pilotos les tomará dos o tres vueltas encontrar la temperatura ideal. Esto empujará a los equipos a intentar una estrategia de una sola parada, ya que entrar a boxes significa salir con gomas heladas y perder un tiempo valiosísimo.

Por si fuera poco, la pista es un “ente vivo”. Al estar en el centro de la ciudad, el circuito se abre al tránsito normal durante el día. Todo el caucho y la adherencia que los Fórmula 1 dejen en las prácticas del jueves, será borrado por los autos particulares y peatones a la mañana siguiente. Los ingenieros tendrán el enorme desafío de predecir la evolución de un asfalto que se resetea constantemente.

Con frenadas violentas a final de recta y el peligro constante de bloquear neumáticos fríos sobre las ondulaciones de la calle, el error está a la orden del día. La carrera se largará a la 1:00 AM (hora de Argentina), y promete ser una ruleta donde Colapinto tiene muchas fichas para ganar.