Franco Colapinto compartió su sueño de conocer a Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

Por estas horas, el mundo entero habla de Franco Colapinto. Y el motivo es claro: con apenas 21 años de edad y con solamente tres carreras en la Fórmula 1, el piloto argentino ha demostrado todo su talento, incluso sumando puntos de manera inesperada.

Pero, como todo argentino, Colapinto está anonadado por la figura de Lionel Messi. Sí, más allá de que ya se ha colocado en el centro de la escena, el nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, compartió detalles sobre su deseo de conocer a La Pulga.

“Me encantaría conocer a Messi en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol”, exteriorizó, en declaraciones brindadas a The Fast And The Curious, el argentino que se prepara para ver acción este fin de semana en la Fórmula 1.

Lionel Messi, el ídolo de Franco Colapinto.

“Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo y ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”, se refirió Colapinto a la hora de un paralelismo entre su figura y la del futbolista.

“Leo ha sido mi ídolo desde pequeño. Ha logrado tantas cosas para nuestro país y es un gran deportista para Argentina. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la Fórmula 1″, amplió sobre sus aspiraciones pensando en el futuro.

Publicidad

Publicidad

Por último, Colapinto hizo mención a qué le depara el destino en la categoría más importante del automovilismo mundial: “Estoy haciendo todo lo que pueda para quedarme en Williams. Estamos trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer este año y obtener una oportunidad en el futuro”.

ver también La revelación de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1: "Está todo muy complicado"

Así están las posiciones de la Fórmula 1