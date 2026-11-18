Los dos autos de Alpine se verán beneficiados por la evolución que consiguió Mercedes bajo el programa ADUO.

Alpine se ilusiona con volver a los puntos en la recta final de la temporada 2026. Aunque ya está todo definido y el equipo de Enstone avisó días atrás que no trabajarían en grandes mejoras en lo que resta del año, lo cierto es que el A526 sí presentará un significativo a parir del Gran Premio de Las Vegas.

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Estamos hablando de una actualización del turbocompresor en su motro provisto por Mercedes. La escudería de las Flechas Plateadas trabajó en este avance bajo el programa ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización) y Alpine podrá gozar del mismo.

Esta mejora estará disponible tanto para Franco Colapinto como para Pierre Gasly, ya que ambos coches solamente llevan utilizados tres de los cuatro cambios permitidos en el turbocompresor. Lo contrario ocurre en Mercedes: Kimi Antonelli sí lo llevará, pero George Russell no para evitar penalizaciones de parrilla.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, a bordo del A526 en Brasil (Getty Images)

Toto Wolff, Team Principal de Mercedes, ya avisó que la mejora será mínima en pista. Sin embargo, esto es suficiente para que Franco vuelva a ilusionarse con sumar puntos nuevamente antes de que termine el calendario.

Colapinto no logra sumar puntos hace seis carreras (había conseguido un P7 en México, pero luego se lo quitaron por una penalización), aunque todavía le quedan tres por delante para finalizar su primera temporada completa con sensaciones positivas.

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¿Qué es el ADUO?

ADUO (en inglés Additional Development and Upgrade Opportunities) es un programa que implementó la Fórmula 1 en 2026 para equiparar y evitar dominios prolongados de una escudería.

Luego de una serie de análisis llevados a cabo por la FIA, se establece cuál es el fabricante con mejor rendimiento en el motor de combustión interna (ICE) y se le otorga al resto permisos de actualización extra y una ampliación en su límite de presupuesto para poder mejorar el propio.

En el caso de la temporada actual, Red Bull fue el motor de referencia y Mercedes quedó entre un 2% y un 4% por debajo. En este contexto, el equipo alemán pudo desarrollar el turbocompresor que estrenará en Las Vegas y que Alpine también podrá disfrutar por ser cliente.

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En síntesis