Tras un fin de semana libre, la Fórmula 1 se prepara para disputar las últimas 3 carreras de la temporada. El Gran Premio de Las Vegas es lo próximo y Franco Colapinto y Alpine tienen el objetivo de volver a sumar puntos para cortar con la mala racha.
La Fórmula 1 se vive en Disney+
El equipo francés viene de cosechar un mal resultado en Brasil luego de que su monoplaza no se adaptara a las condiciones de lluvia. Incluso, el piloto argentino logró finalizar por delante de Pierre Gasly, aunque ambos estuvieron lejos del Top 10 en Interlagos.
Lo cierto es que Colapinto adelantó lo que se viene este fin de semana en Las Vegas: “Es muy emocionante regresar a Las Vegas al comenzar los tres últimos Grandes Premios de la temporada. En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso. El circuito de Las Vegas es uno de los más atractivos de este deporte, y resulta muy especial poder competir a lo largo del famoso Las Vegas Strip”.
Las Vegas recibirá otro GP de la Fórmula 1. (Foto: Getty)
Y resaltó sobre las condiciones que pueden ayudar al equipo a sumar puntos: “Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave”.
“Además, podría ser una carrera bastante emocionante debido a sus larguísimas rectas, especialmente con los monoplazas de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado”, cerró el argentino.
Horarios del GP de Las Vegas (horarios de Argentina)
Jueves 19 de noviembre
- Práctica Libre 1 – 21:30
Viernes 20 de noviembre
- Práctica Libre 2 – 01:00
- Práctica Libre 3 – 21:30
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación – 01:00
Domingo 22 de noviembre
- Carrera – 01:00
El calendario de la F1 2027
- GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)
- GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo
- GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)
- GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)
- GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril
- GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo
- GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)
- GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)
- GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)
- GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio
- GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto
- GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)
- GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre
- GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre
- GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre
- GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)
Datos clave
- Franco Colapinto y Alpine buscarán sumar puntos en el GP de Las Vegas.
- Temperatura nocturna será clave para mantener los neumáticos en un rango óptimo.
- 22 de noviembre a la 01:00 se disputará la carrera principal.