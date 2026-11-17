La escudería francesa viene de un complicado fin de semana en Interlagos y quiere volver a terminar en el Top 10 en la recta final de la temporada.

Tras un fin de semana libre, la Fórmula 1 se prepara para disputar las últimas 3 carreras de la temporada. El Gran Premio de Las Vegas es lo próximo y Franco Colapinto y Alpine tienen el objetivo de volver a sumar puntos para cortar con la mala racha.

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El equipo francés viene de cosechar un mal resultado en Brasil luego de que su monoplaza no se adaptara a las condiciones de lluvia. Incluso, el piloto argentino logró finalizar por delante de Pierre Gasly, aunque ambos estuvieron lejos del Top 10 en Interlagos.

Lo cierto es que Colapinto adelantó lo que se viene este fin de semana en Las Vegas: “Es muy emocionante regresar a Las Vegas al comenzar los tres últimos Grandes Premios de la temporada. En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso. El circuito de Las Vegas es uno de los más atractivos de este deporte, y resulta muy especial poder competir a lo largo del famoso Las Vegas Strip”.

Las Vegas recibirá otro GP de la Fórmula 1. (Foto: Getty)

Y resaltó sobre las condiciones que pueden ayudar al equipo a sumar puntos: “Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave”.

“Además, podría ser una carrera bastante emocionante debido a sus larguísimas rectas, especialmente con los monoplazas de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado”, cerró el argentino.

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Horarios del GP de Las Vegas (horarios de Argentina)

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00

Práctica Libre 3 – 21:30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

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Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre

01 – 03 de octubre GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

Datos clave

Franco Colapinto y Alpine buscarán sumar puntos en el GP de Las Vegas.

y Alpine buscarán sumar puntos en el GP de Las Vegas. Temperatura nocturna será clave para mantener los neumáticos en un rango óptimo.

será clave para mantener los neumáticos en un rango óptimo. 22 de noviembre a la 01:00 se disputará la carrera principal.