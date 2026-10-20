Franco Colapinto promete mejores resultados en Estados Unidos: “Estoy motivado”

Franco Colapinto confía en volver a sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos. Tras una semana de descanso, el piloto argentino ya está listo para volver al ruedo en el Circuito de las Américas en lo que marcará el inicio de la gira americana.

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En la previa de la carrera en Austin, Colapinto platicó con la prensa y se mostró muy optimista luego de los malos resultados obtenidos en Bakú, Malasia y Singapur. “Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y empezar uno de los tripletes más divertidos del año. Correr en Texas, México y São Paulo es increíble para mí, especialmente por el apoyo de los fans que están más cerca de casa“, aseguró Franco.

Franco Colapinto ya corrió dos veces en COTA (Getty Images)

“Austin tiene un ambiente increíble y es una de mis carreras favoritas. El circuito es espectacular y creo que con los coches de este año veremos una competición muy emocionante”, continuó el oriundo de Pilar.

Por último, Colapinto prometió mejores resultados: “Hemos tenido varias carreras difíciles últimamente, pero estuve trabajando mucho con mis ingenieros en Enstone para asegurarnos de que las próximas sean mejores. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy muy motivado para volver a tener un buen fin de semana en Austin“.

El historial de Franco Colapinto en Austin

2024 : obtuvo un P10 con Williams y sumó un punto en su debut en el Circuito de las Américas.

: obtuvo un y sumó un punto en su debut en el Circuito de las Américas. 2025: terminó 17° con Alpine. Quedó por encima de Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly y Carlos Sainz (DNF).

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