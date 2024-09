Franco Colapinto reveló cuál fue la primera estrella de la Fórmula 1 que lo felicitó: "Me mandó un mensaje apenas se anunció"

Franco Colapinto ya está en Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, su segunda carrera en la Fórmula 1. Y el piloto argentino ha dado bastante que hablar desde Monza, por lo que este jueves fue uno de los elegidos por los medios para las entrevistas típicas previo al fin de semana de carrera.

Una de las grandes revelaciones de Franco durante la entrevista con el canal oficial de la F1 estuvo relacionada con los principales pilotos que le mostraron su apoyo tras el anuncio de su salto a la máxima categoría. Y reconoció que Lando Norris, que venía de ganar en Zandvoort, fue el primero en hablarle.

“El primer mensaje que recibí fue de Lando [Norris], me mandó un mensaje apenas se anunció. Él acababa de ganar la carrera previa y me mandó un mensaje. Fue muy atento, un lindo gesto de su parte”, reveló Colapinto. Sin embargo, no fue el único miembro del paddock en recibirlo de forma amistosa.

Norris, Leclerc y Albon fueron quienes aconsejaron a Colapinto en su debut. IMAGO

“Estuvimos hablando luego en la caminata de los pilotos por el circuito con algunos de los chicos. Charles [Leclerc], Lando [Norris] y Alex [Albon] me estuvieron ayudando con algunos consejos sobre cosas de las que tenía que estar al tanto. Me ayudaron mucho”, admitió Colapinto.

Franco Colapinto ya instaló el mate en el paddock de la F1

En su arribo al callejero de Bakú, Franco Colapinto fue filmado por el equipo de redes sociales de Williams y lo que les llamó la atención fue su aparición con el mate. Para los argentinos, algo tradicional, pero una bebida que en la Fórmula 1 difícilmente se haya visto en más de dos décadas.

“Pruebalo, es caliente y te despierta un poco. Se llama mate, es realmente bueno”, le comentó a uno de los ingenieros de Williams. Colapinto además aclaró cómo se toma el mate; “Algunos lo toman con azúcar pero esto es amargo, no se permite azúcar. Es profesional. El mate argentino”, afirmó.

Cómo y dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1

El fin de semana del GP de Azerbaiyán se podrán ver vía streaming a través de la plataforma de Disney+ Premium, desde las prácticas libres con cámaras exclusivas, pasando por la clasificación, hasta la gran carrera del domingo. A su vez, por TV, FOX Sports transmitirá la competición.

Franco Colapinto tendrá su primera toma de contacto con la pista a las 06:30am del viernes, con la Práctica Libre 1 en el circuito de Bakú, en el cual tendrá su debut.