El piloto argentino habló con la prensa antes del inicio de las actividades en Las Vegas Strip Circuit.

Franco Colapinto ya está en suelo estadounidense para disputar el antepenúltimo Gran Premio de la temporada 2026. El argentino intentará cortar la mala racha con Alpine en Las Vegas y, en la previa del inicio de las actividades, reveló cuáles son las dos claves que podrían devolverlo a los puntos.

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El oriundo de Pilar habló con el periodista Juan Fossaroli, de ESPN, y comentó: “Si entendemos bien la pista y cómo calentar las gomas, podemos llegar a marcar una diferencia. Es un buen circuito para Alpine, ojalá tengamos un buen finde”.

En la misma línea, Franco comentó sobre el GP de Las Vegas: “Contento de estar acá. Es una carrera muy especial, es bastante única, diferente a la mayoría de las carreras que tuvimos durante el año”.

"ES UNA CARRERA MUY ESPECIAL." Franco Colapinto habló en la previa al comienzo del Gran Premio de Las Vegas de la #Fórmula1.



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¿Cómo le fue a Colapinto anteriormente en Las Vegas?

2024 : Franco Colapinto corrió por primera vez en este circuito y terminó 14° con la escudería Williams.

: Franco Colapinto corrió por primera vez en este circuito y terminó 14° con la escudería Williams. 2025: En su segunda aparición en Las Vegas, Colapinto finalizó 15° con Alpine.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30

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Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00

Práctica Libre 3 – 21:30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00