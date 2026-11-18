El bicampeón brasileño de la Fórmula 1 recorrió las instalaciones en compañía de Jorge Macri y apoyó la candidatura de Argentina.

Sigue el respaldo a nivel internacional para el sueño del regreso de la Fórmula 1 a Argentina. Las obras del nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que llevará el nombre de Fangio Circuit, siguen adelante pensando en la fecha confirmada para el MotoGP 2027, pero con el gran objetivo de hacerse un hueco en el calendario de la Máxima.

En este contexto, Jorge Macri -Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- recibió a Emerson Fittipaldi. La leyenda brasileña del automovilismo, ganador de dos campeonatos de la F1, apoyó la candidatura de Buenos Aires y quedó impresionado con los avances de las obras.

Emerson Fittipaldi visitó el nuevo Gálvez (Foto: prensa Gobierno de la Ciudad)

“Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina: será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1“, aseguró Fittipaldi.

En la misma línea, el expiloto brasileño añadió: “Para nosotros es importante tener la presencia de América Latina, que es diferente de los europeos. Tengo mucho orgullo por haber ganado dos carreras en Buenos Aires”.

Por su parte, Jorge Macri también tomó la palabra y manifestó: “Mucha gente ve lo que estamos haciendo en el Autódromo y se impresiona. Pasó hoy con Emerson Fittipaldi. Me decía: ‘Es maravilloso’. El túnel, el trazado, la tecnología que se usa para hacer el asfalto que se controla con cámaras térmicas para garantizar que todas las máquinas dejen el asfalto sin grietas. Es una obra espectacular”.

Publicidad

Así van las obras del nuevo Autódromo Gálvez

En síntesis