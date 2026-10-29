La predicción exacta de la IA para la carrera de Colapinto en el GP de México

El piloto argentino viene de cuatro carreras consecutivas sin sumar puntos. ¿Podrá cortar con la mala racha este domingo?

Se viene el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 y Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad de ponerle fin a la mala racha que arrastra desde su abandono en Azerbaiyán.

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Ya van cuatro Grandes Premios sin puntos para el piloto argentino y en tres de ellos ni siquiera vio la bandera a cuadros. Ante esta incertidumbre, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini por su predicción exacta para la carrera de Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto llegó al Autódromo con una camiseta mexicana y argentina (Getty Images)

La predicción de la IA para la carrera de Colapinto en México

Estrategia proyectada:

Sábado de preparación: Franco y el equipo Alpine configurarán el auto pensando en el domingo. En lugar de buscar ser los más rápidos a una sola vuelta y arriesgarse a fundir el coche, asegurarán un sólido 11.º o 12.º lugar en la parrilla, con un monoplaza fresco y listo para la batalla larga.

La paciencia del inicio: Cuando se apague el semáforo, el objetivo de Franco será sobrevivir al caos de la primera curva. Durante la primera mitad de la carrera, mientras otros pilotos se desesperan tratando de ganar posiciones rápidamente, Colapinto mantendrá la calma. Conducirá de forma fluida, guardando neumáticos y manteniendo la temperatura ideal.

La trampa perfecta: Faltando unas 15 vueltas, Franco estará persiguiendo de cerca a su rival directo por los puntos (probablemente un Racing Bulls). Sometido a presión, el rival empezará a gastar toda su energía eléctrica para evitar que Franco lo pase. Ese esfuerzo extra hará que el auto de adelante se sobrecaliente y, por protección, se quede sin ese “turbo” extra.

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El momento de gloria: Al salir del mítico estadio del Foro Sol, repleto de fanáticos, entrarán a la recta más larga del circuito. Franco, que guardó su energía pacientemente, desatará toda la potencia eléctrica de su Alpine. Con su auto rindiendo al 100% y el de su rival sin empuje, Colapinto lo pasará limpiamente por fuera, a toda velocidad, antes de llegar a la curva 1.

Posición proyectada

Tras esa maniobra brillante, Franco marcará un ritmo constante hasta ver la bandera a cuadros en la 9.ª posición. Será una carrera que demostrará que, en la Fórmula 1 moderna, correr con la cabeza fría vale tantos puntos como tener el pie pesado.