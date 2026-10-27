Tras el DNF en Austin, Franco Colapinto definió lo que espera en el GP de México en dos palabras

El argentino habló con la página oficial de Alpine y dejó sus sensaciones para la carrera que se viene en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El GP de Estados Unidos parecía ser una oportunidad de oro para Franco Colapinto de dejar atrás lo sucedido en las últimas carreras en Asia. Sin embargo, el fin de semana en Austin fue para el olvido, con una penalización por cambios en el motor que lo mandaron al fondo de la parrilla, además de terminar con un DNF por daños luego de un choque con Arvid Lindblad.

Ahora, tras acumular cuatro carreras sin sumar unidades, la necesidad llega al GP de México, que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En medio de este contexto negativo que atraviesa el argentino, la conciencia de sumar puntos en la altura mexicana está presente.

En la previa de dicha carrera, Colapinto habló en la página oficial de Alpine y dejó sus sensaciones de lo ocurrido en Austin y de lo que espera en México. “Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin después de que el auto sufriera daños en el incidente con Arvid [Lindblad]”.

Respecto a lo que puede suceder este fin de semana, el argentino definió lo que espera en dos palabras: sencillo y positivo. “Habíamos progresado razonablemente considerando que salimos desde atrás y con neumáticos duros, sin embargo, ahora estamos completamente enfocados en Ciudad de México y en tener un fin de semana más sencillo y positivo“, amplió.

Además, destacó el circuito mexicano y el aliento que se vive en dicha carrera, sumado a que analizó las características del mismo: “El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es una pista especial para correr y tiene un ambiente increíble con la afición mexicana. Se les puede escuchar animando y cantando, especialmente en la sección del Estadio, que es una de las partes más singulares de cualquier pista, durante todo el año. La altitud también añadirá un desafío diferente, así que tendremos que poner a punto el auto para afrontar las condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible”.

Franco Colapinto en la carrera del GP de Estados Unidos

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Por último, se refirió a su ausencia en la FP1 para darle lugar al joven Gabriele Mini, quien estará piloteando su monoplaza en la primera práctica: “Con Gabriele en mi auto para la última sesión obligatoria de entrenamientos libres 1 para novatos, espero estar en pista el viernes por la tarde y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”.

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

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Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00

Resultado del GP de Estados Unidos 2026