La tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Verstappen y el abandono de Russell en el GP de Baréin

Max ganó su primera carrera en la temporada 2026 y Kimi Antonelli está cada vez más cerca del campeonato.

Y un día Max Verstappen cortó la sequía. El piloto neerlandés completó un fin de semana perfecto y ganó su primera carrera en la temporada en el marco del Gran Premio de Baréin 2026, cita que se corrió en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia).

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El tetracampeón de Red Bull Racing consiguió la pole position en la clasificación del sábado y, tras una mala largada, logró recuperar la punta y venció a Andrea Kim Antonelli. No obstante, el piloto italiano salió victorioso del circuito de Sepang por el inesperado abandono de George Russell sobre el final.

De esta manera, Verstappen obtuvo 25 puntos e igualó a Lando Norris en el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ‘Mad Max’ está muy lejos en la lucha por el título. Esa batalla la están llevando a cabo precisamente Antonelli contra Russell, pero el italiano le sacó otros 18 puntos y dio un nuevo paso hacia el campeonato.

Andrea Kimi Antonelli y George Russell se saludan en el podio de Monza (Getty Images)

Resultado del GP de Baréin 2026

Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Checo Perez (Cadillac) George Russell (Mercedes) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos George Russell (Mercedes) – 236 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 188 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 65 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 556 puntos Ferrari – 405 puntos McLaren – 316 puntos Red Bull Racing – 298 puntos Racing Bulls – 90 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 27 puntos Audi – 17 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

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