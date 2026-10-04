La tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Verstappen y el abandono de Russell en el GP de Baréin

Y un día Max Verstappen cortó la sequía. El piloto neerlandés completó un fin de semana perfecto y ganó su primera carrera en la temporada en el marco del Gran Premio de Baréin 2026, cita que se corrió en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia).
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El tetracampeón de Red Bull Racing consiguió la pole position en la clasificación del sábado y, tras una mala largada, logró recuperar la punta y venció a Andrea Kim Antonelli. No obstante, el piloto italiano salió victorioso del circuito de Sepang por el inesperado abandono de George Russell sobre el final.
De esta manera, Verstappen obtuvo 25 puntos e igualó a Lando Norris en el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ‘Mad Max’ está muy lejos en la lucha por el título. Esa batalla la están llevando a cabo precisamente Antonelli contra Russell, pero el italiano le sacó otros 18 puntos y dio un nuevo paso hacia el campeonato.
Andrea Kimi Antonelli y George Russell se saludan en el podio de Monza (Getty Images)
Resultado del GP de Baréin 2026
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lando Norris (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Checo Perez (Cadillac)
- George Russell (Mercedes) – DNF
- Alex Albon (Williams) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos
- George Russell (Mercedes) – 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 188 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 65 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 556 puntos
- Ferrari – 405 puntos
- McLaren – 316 puntos
- Red Bull Racing – 298 puntos
- Racing Bulls – 90 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 27 puntos
- Audi – 17 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Próximas carreras del calendario 2026 de la F1
- Gran Premio de Singapur
- Gran Premio de Estados Unidos
- Gran Premio de México
- Gran Premio de Brasil
- Gran Premio de Las Vegas
- Gran Premio de Qatar
- Gran Premio de Abu Dabi