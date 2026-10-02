El piloto argentino largará desde el fondo por una penalización de 15 posiciones, pero hay factores que pueden acercarlo a los puntos.

Franco Colapinto tendrá un importante desafío en la carrera del Gran Premio de Baréin 2026 de la Fórmula 1. El argentino largará desde los últimos lugares por una penalización de 15 posiciones y tendrá que luchar más de la cuenta para intentar terminar el fin de semana con puntos.

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El piloto de Alpine tendrá la ventaja de que contará con un motor nuevo en un circuito con rectas largas y con espacios para adelantamientos. Por eso, a pesar de que partirá desde el fondo, la posibilidad de sumar unidades no está descartada. A la espera de que llegue el domingo, en Bolavip le preguntamos a la IA por su predicción exacta para la carrera de Colapinto en Sepang.

La predicción de la IA para la carrera de Colapinto en Malasia

Estrategia proyectada:

Primer stint extendido: Al salir desde el fondo, la estrategia de manual es iniciar con el neumático más duro disponible para alargar la primera detención al máximo. Colapinto buscará mantenerse en pista mientras los autos de la zona media entran a boxes, apostando a recuperar posiciones o a que un Safety Car provocado por terceros le regale una parada “gratis”.

Ventaja de potencia: El lado positivo de la penalización es que contará con un motor nuevo. Ese rendimiento extra será crucial en las dos inmensas rectas paralelas del circuito de Sepang para poder adelantar a los monoplazas del fondo.

El comodín del clima: Hay un 90% de probabilidad de lluvia para el fin de semana. Si se desata una de las típicas tormentas repentinas de Malasia, la desventaja de salir último se diluye. Una llamada oportuna a boxes para cambiar a neumáticos intermedios o de lluvia extrema puede catapultar al argentino varios puestos hacia adelante.

Franco Colapinto giró por primera vez en el circuito de Malasia (Getty Images)

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Posición proyectada:

Si la carrera se disputa completamente en seco y sin incidentes graves, el ritmo actual del Alpine le permitirá avanzar algunas posiciones sobre los autos más lentos, pero llegar a los puntos será muy difícil; cruzar la meta entre el P13 y el P15 es la proyección más realista.

Sin embargo, si la lluvia hace su aparición y genera una carrera caótica, una buena estrategia meteorológica le daría las herramientas para rasguñar la zona baja de puntos: P9 o P10.