Max Verstappen completó un fin de semana perfecto en Marina Bay y Kimi Antonelli sigue siendo el líder indiscutido del Mundial de Pilotos.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur 2026, pero el piloto que se marcha más feliz del Circuito Urbano Marina Bay es Kimi Antonelli. El italiano logró subirse al podio sobre el final y volvió a superar a su compañero de equipo, George Russell (9°).

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De esta maneran, Antonelli llegará a la próxima carrera, en Austin, con posibilidades matemáticas de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Kimi ya sacó una ventaja de 102 puntos a falta de seis Grandes Premios.

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 578 puntos Ferrari – 444 puntos McLaren – 339 puntos Red Bull Racing – 332 puntos Racing Bulls – 100 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

Resultado del GP de Singapur 2026