Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur 2026, pero el piloto que se marcha más feliz del Circuito Urbano Marina Bay es Kimi Antonelli. El italiano logró subirse al podio sobre el final y volvió a superar a su compañero de equipo, George Russell (9°).
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De esta maneran, Antonelli llegará a la próxima carrera, en Austin, con posibilidades matemáticas de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Kimi ya sacó una ventaja de 102 puntos a falta de seis Grandes Premios.
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
- George Russell (Mercedes) – 238 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 578 puntos
- Ferrari – 444 puntos
- McLaren – 339 puntos
- Red Bull Racing – 332 puntos
- Racing Bulls – 100 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 30 puntos
- Audi – 23 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Resultado del GP de Singapur 2026
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Franco Colapinto (Alpine) – DNF
- Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF