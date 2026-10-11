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Fórmula 1

Así quedaron las tablas de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur 2026

Max Verstappen completó un fin de semana perfecto en Marina Bay y Kimi Antonelli sigue siendo el líder indiscutido del Mundial de Pilotos.

Max Verstappen ganó el GP de Singapur y Kiimi Antonelli sigue en lo más alto de la tabla
© Getty ImagesMax Verstappen ganó el GP de Singapur y Kiimi Antonelli sigue en lo más alto de la tabla

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur 2026, pero el piloto que se marcha más feliz del Circuito Urbano Marina Bay es Kimi Antonelli. El italiano logró subirse al podio sobre el final y volvió a superar a su compañero de equipo, George Russell (9°).

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De esta maneran, Antonelli llegará a la próxima carrera, en Austin, con posibilidades matemáticas de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Kimi ya sacó una ventaja de 102 puntos a falta de seis Grandes Premios.

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 238 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 578 puntos
  2. Ferrari – 444 puntos
  3. McLaren – 339 puntos
  4. Red Bull Racing – 332 puntos
  5. Racing Bulls – 100 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 30 puntos
  8. Audi – 23 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
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Resultado del GP de Singapur 2026

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Nico Hülkenberg (Audi)
  9. George Russell (Mercedes)
  10. Isack Hadjar (Red Bull)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Sergio Pérez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  21. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  22. Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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