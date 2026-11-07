¿Por qué se pospuso la clasificación del GP de Brasil 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 no pudo llevarse a cabo con normalidad. La qualy inició a las 15:00 hs (Argentina), pero segundos después fue pospuesta y todavía no tiene horario confirmado de reanudación.

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¿Por qué se pospuso la clasificación del GP de Brasil?

La clasificación del Gran Premio de Brasil 2026 se pospuso por una lluvia torrencial que comenzó segundos después del inicio de la sesión. Puntualmente, los comisarios tomaron la decisión de suspender temporalmente la qualy tanto por el agua en la pista como por la poca visibilidad.

"I'm already aquaplaning"



Kimi was relieved to come back to the pits before the session was halted #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gCjnrpwTa4 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

La lluvia es recurrente en Interlagos y esta vez no fue la excepción. Ahora solo queda esperar a que la lluvia pare y que el safety car dé el visto bueno para que los autos vuelvan a salir a la pista para competir en la clasificación.