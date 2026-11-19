Bajo la lluvia, la mayoría salió a la pista con precaución y no se marcaron tiempos en esta primera actividad en Nevada.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inició este jueves la recta final con la disputa del Gran Premio de Las Vegas, el puntapié de esta última triple fecha. Franco Colapinto y Alpine buscan volver a los puntos tras una mala racha en las últimas carreras.

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Como se trata de un circuito nocturno, este jueves por la noche, horario de Argentina, se desarrolló una inusual Práctica Libre 1. Es que la intensa lluvia azotó la pista durante la hora completa y la mayoría de los equipos decidieron salir con precaución sin completar tiempos.

En el último minuto, Alpine envió a Franco Colapinto y a Pierre Gasly a probar sus monoplazas. Incluso, fueron los únicos que se encontraban en la pista al momento de finalizar la sesión, pudiendo practicar las salidas.

En ese pequeño tramo de la práctica, a Colapinto se le puso el monoplaza de costado por las condiciones de la pista y lo resbalosos que estaban los neumáticos. Con una repetición en la transmisión oficial, la Fórmula 1 compartió aquel momento en el que el argentino, a pura muñeca, evitó la pared.

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas.



📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/V6dZAUDbF2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

La actividad se retomará en la madrugada de este viernes teniendo en cuenta el horario argentino. A la 1 se desarrollará la Práctica Libre 2 y los organizadores esperan una condición climática similar.

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Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30 – COMPLETADA

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00

Práctica Libre 3 – 21:30

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Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00

*Hora de Argentina

Las carreras restantes del calendario 2026

Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre – EN DISPUTA

Gran Premio de Qatar | 29 noviembre

Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre

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