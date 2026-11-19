La temporada 2026 de la Fórmula 1 inició este jueves la recta final con la disputa del Gran Premio de Las Vegas, el puntapié de esta última triple fecha. Franco Colapinto y Alpine buscan volver a los puntos tras una mala racha en las últimas carreras.
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Como se trata de un circuito nocturno, este jueves por la noche, horario de Argentina, se desarrolló una inusual Práctica Libre 1. Es que la intensa lluvia azotó la pista durante la hora completa y la mayoría de los equipos decidieron salir con precaución sin completar tiempos.
En el último minuto, Alpine envió a Franco Colapinto y a Pierre Gasly a probar sus monoplazas. Incluso, fueron los únicos que se encontraban en la pista al momento de finalizar la sesión, pudiendo practicar las salidas.
En ese pequeño tramo de la práctica, a Colapinto se le puso el monoplaza de costado por las condiciones de la pista y lo resbalosos que estaban los neumáticos. Con una repetición en la transmisión oficial, la Fórmula 1 compartió aquel momento en el que el argentino, a pura muñeca, evitó la pared.
¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026
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La actividad se retomará en la madrugada de este viernes teniendo en cuenta el horario argentino. A la 1 se desarrollará la Práctica Libre 2 y los organizadores esperan una condición climática similar.
Horarios del GP de Las Vegas
Jueves 19 de noviembre
- Práctica Libre 1 – 21:30 – COMPLETADA
Viernes 20 de noviembre
- Práctica Libre 2 – 01:00
- Práctica Libre 3 – 21:30
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación – 01:00
Domingo 22 de noviembre
- Carrera – 01:00
*Hora de Argentina
Las carreras restantes del calendario 2026
- Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre – EN DISPUTA
- Gran Premio de Qatar | 29 noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre
Datos clave
- Franco Colapinto y Gasly probaron sus monoplazas en el último minuto de la sesión.
- Ningún tiempo marcado dejó la Práctica Libre 1 en Las Vegas por intensa lluvia.
- Viernes a la 1:00 iniciará la Práctica Libre 2 en horario de Argentina.