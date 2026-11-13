A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1 2026

Quedan solo tres carreras en esta temporada 2026 de la Fórmula 1 y todas ellas se disputarán en el último triplete consecutivo pese a las grandes distancias. La primera de ellas será en Las Vegas, que se correrá el próximo fin de semana de manera atípica.

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Es que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las carreras de la temporada, el circuito callejero del GP de Las Vegas se corre de noche. Al tratarse de una ciudad en la zona oeste de Estados Unidos, el horario nocturno de la carrera genera que, en Argentina, se corra durante la madrugada.

Así las cosas, para los fanáticos y aficionados de Franco Colapinto y de la F1 en general que quieran ver las prácticas, la clasificación y la carrera en sí, deberán estar atentos a las noches de jueves y viernes, así como a las madrugadas del sábado y el domingo. A continuación, los horarios detallados del GP de Las Vegas.

Horarios del GP de Las Vegas (horarios de Argentina)

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00

Práctica Libre 3 – 21:30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

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Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre

01 – 03 de octubre GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1

Racing Bulls: Lawson – Lindblad

Lawson – Lindblad Red Bull: Verstappen – Hadjar

Verstappen – Hadjar McLaren: Piastri – Norris

Piastri – Norris Ferrari: Hamilton – Leclerc

Hamilton – Leclerc Alpine: Colapinto – Gasly

Colapinto – Gasly Mercedes: Antonelli – Russell

Antonelli – Russell Aston Martin: Alonso – Stroll

Alonso – Stroll Williams: Albon – Sainz

Albon – Sainz Audi: Hulkenberg – Bortoleto

Hulkenberg – Bortoleto Cadillac: Bottas – Pérez

Bottas – Pérez Haas: Camara