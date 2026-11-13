A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1 2026

Quedan solo tres carreras en esta temporada 2026 de la Fórmula 1 y todas ellas se disputarán en el último triplete consecutivo pese a las grandes distancias. La primera de ellas será en Las Vegas, que se correrá el próximo fin de semana de manera atípica.
Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+
Es que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las carreras de la temporada, el circuito callejero del GP de Las Vegas se corre de noche. Al tratarse de una ciudad en la zona oeste de Estados Unidos, el horario nocturno de la carrera genera que, en Argentina, se corra durante la madrugada.
Así las cosas, para los fanáticos y aficionados de Franco Colapinto y de la F1 en general que quieran ver las prácticas, la clasificación y la carrera en sí, deberán estar atentos a las noches de jueves y viernes, así como a las madrugadas del sábado y el domingo. A continuación, los horarios detallados del GP de Las Vegas.
Horarios del GP de Las Vegas (horarios de Argentina)
Jueves 19 de noviembre
- Práctica Libre 1 – 21:30
Viernes 20 de noviembre
- Práctica Libre 2 – 01:00
- Práctica Libre 3 – 21:30
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación – 01:00
Domingo 22 de noviembre
- Carrera – 01:00
El calendario de la F1 2027
- GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)
- GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo
- GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)
- GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)
- GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril
- GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo
- GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)
- GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)
- GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)
- GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio
- GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto
- GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)
- GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre
- GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre
- GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre
- GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)
Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1
- Racing Bulls: Lawson – Lindblad
- Red Bull: Verstappen – Hadjar
- McLaren: Piastri – Norris
- Ferrari: Hamilton – Leclerc
- Alpine: Colapinto – Gasly
- Mercedes: Antonelli – Russell
- Aston Martin: Alonso – Stroll
- Williams: Albon – Sainz
- Audi: Hulkenberg – Bortoleto
- Cadillac: Bottas – Pérez
- Haas: Camara