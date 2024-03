Riquelme lo desea, pero el ex Boca podría terminar con Gallardo en Al Ittihad

Los hinchas de Boca vienen pidiendo a gritos por el regreso de un exfutbolista del club, dado a que dejó una gran imagen, pero su arribo no será nada sencillo. Sobre todo porque en las últimas horas apareció la chance de que recale en Al Ittihad, comandado por Marcelo Gallardo.

Juan Román Riquelme, siempre que puede, intercambia mensajes por WhatsApp con Nahitan Nández, quien se encuentra en Cagliari. Pero el representante del mediocampista uruguayo, Pablo Bentancur, lo ofreció al equipo árabe, dado a que su futuro es completamente incierto.

Según pudo saber BOLAVIP, el empresario dejó trascender que Gallardo es quien pidió por Nández, aunque desde el entorno más cercano al ex entrenador de River y Nacional sostienen que jamás lo solicitó. Incluso, en Europa hay versiones de que es pretendido por SC Internacional para afrontar la Copa Sudamericana, como así también aparece en el radar de Inter de Milán.

El futuro del futbolista con pasado en Peñarol dependerá, en parte, de su propia decisión. Sin embargo, también habrá que esperar a ver qué es lo que deciden desde Cagliari, ya que a último momento podrían modificar su decisión y así renovarle el vínculo. Mientras tanto, y sobre todo después de que se conociera la información que llegó desde Arabia Saudita, en el mundo Boca están expectantes.

El contrato de Nahitan Nández en Cagliari

Nahitan Nández posee un vínculo que lo une a Cagliari hasta mitad de año, pero según reportan desde Italia no va a renovar y quedará con el pase en su poder.

Lo que dijo Riquelme del posible regreso de Nández a Boca

A lo largo de los últimos días, Juan Román Riquelme se refirió al retorno de Nahitan Nández a Boca, dado a que quedará con el pase en su poder, ya que no renovará con Cagliari: “Es muy amigo de Cavani, pero allá es capitán, no sé muy bien su situación. Ahora ha vuelto a jugar en la Selección de Uruguay y eso hace que a veces sea más difícil que vuelva. Hoy en día no sabemos nada”, esbozó en TyC Sports.