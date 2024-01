Nahitan Nández es uno de los futbolistas que puede volver a Boca en los próximos meses. Su etapa en Cagliari, en medio de ciertas críticas y polémicas, ya estaría terminada y sólo le queda terminar su contrato para considerarse agente libre. Sin embargo, aprovechando su situación, en Brasil, hay un club que quiere evitar el reencuentro en el ‘Xeneize’.

Inter de Porto Alegre, con Eduardo Coudet a la cabeza y un potencial rival del ‘Xeneize’ en la Copa Sudamericana 2024, está muy activo en este mercado y busca la llegada de algunos futbolistas desde Europa. Uno de ellos es Nández, según apuntó Globo Esporte. Su agente Óscar Bentancourt reconoció el interés del conjunto brasileño.

La intención de la dirigencia del ‘Colorado’ es empezar a cerrar la llegada de jugadores para el segundo semestre de 2024. Aquí es donde entra la opción del uruguayo, quien ya puede negociar contrato con cualquier club que lo desee. Al entrar en los últimos seis meses de su contrato con Cagliari, tiene libertad absoluta.

Recientemente, Nahitan Nández publicó una carta en su cuenta de Instagram en donde reconoció sentirse triste por la situación actual que vive con los hinchas de Cagliari, que lo han criticado por su intención de no renovar y buscar su salida. “Pasé 5 años intensos en esta tierra, que para mí es el cielo. He tomado algunas decisiones. He elegido quedarme aquí hasta el final de mi contrato para darle todo a esta isla, a pesar de otras ofertas“, afirmó.

Inter de Porto Alegre quiere a Nández y a otros dos extranjeros

El interés de Inter por Nández no es nuevo. Hubo un primer contacto con el ex Peñarol en noviembre de 2023, pero no hubo avances, según reveló el citado medio brasileño. Ahora, la situación cambia con la última carta del uruguayo y su intención de cumplir su contrato y pensar en un cambio de aires.

Internacional tiene la intención de sumar tres futbolistas que están en Europa por estos momentos. Nández es uno de ellos, pero se suman los nombres de André Ramalho, defensor brasileño del PSV, y el lateral izquierdo Henrique Silva, jugador del Olympique de Lyon. Por los tres, la directiva busca llegar a acuerdos de precontrato a fin de asegurar sus llegadas en julio.

El uruguayo es el único extranjero de interés para el segundo semestre de 2024, lo que sería todo un tema para el plantel de Inter. Por estas horas, el equipo de Coudet tiene lleno el cupo de extranjeros permitidos en el Brasileirao (se permiten siete y el ‘Colorado’ tiene más). Además, estuvo cerrando el fichaje de Rafael Santos Borré, a quien buscan anunciar durante el fin de semana.

Nández quiere volver a Boca

Tal como ya trascendió, fuentes le informaron a Bolavip que Nández tiene serias intenciones de volver a Boca en julio de este año, una vez que termine el contrato con Cagliari. Con el ‘Xeneize’ quedó una gran relación y un cariño especial de los hinchas por su entrega. De hecho, ya se lo apuntó en otros mercados para un posible regreso.

Cabe recordar que el mediocampista uruguayo, quien se destaca en el sector derecho, le dejó a Boca una cifra de 16 millones de euros cuando fue transferido al conjunto italiano en 2019. En la presente temporada, las lesiones le causaron varios problemas y sólo jugó 16 partidos en total.