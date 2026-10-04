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Liga de Naciones

Alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bosnia and Herzegovina vs. Poland, Liga de Naciones
Bosnia and Herzegovina vs. Poland, Liga de Naciones

Se viene Bosnia y Herzegovina vs. Polonia este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bosnia y Herzegovina y Polonia

Bosnia y Herzegovina viene de empatar 1-1 con Suecia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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Polonia viene de ganarle 6-0 a Rumania y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Polonia

Bosnia y Herzegovina (3-5-2): Salko Hamzić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Armin Gigović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarević, Amar Memić, Ermedin Demirović, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

Polonia (4-4-2): Marcin Bulka, Przemyslaw Frankowski, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Matty Cash, Nicola Zalewski, Wiktor Nowak, Piotr Zielinski, Sebastian Szymański, Karol Swiderski, Oskar Pietuszewski. DT: Jan Urban.

Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Mladen Jurkas, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Zinedin Smajlović, Nail Omerović, Jovo Lukić, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Luka Duric, Stjepan Radeljić, Martin Zlomislić, Haris Tabaković.

Suplentes de Polonia: Norbert Wojtuszek, Tomasz Kedziora, Bartosz Slisz, Kacper Urbański, Mateusz Kochalski, Mateusz Żukowski, Tymoteusz Puchacz, Michal Skoras, Marcel Regula, Slawomir Abramowicz, Kacper Potulski.

La previa de Bosnia y Herzegovina y Polonia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 6 cruces — Bosnia y Herzegovina ganó 0, Polonia ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 25/09/2026: Polonia 0-0 Bosnia y Herzegovina
Redacción Bolavip
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