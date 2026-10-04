Alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Bosnia y Herzegovina vs. Polonia este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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