Alineaciones de Rumania y Polonia para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Rumania viene de caer 0-1 ante Suecia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Polonia viene de caer 0-1 ante Bosnia y Herzegovina y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Rumania y Polonia

Rumania (4-2-3-1): Ottó Hindrich, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu, Virgil Ghiță, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man, Daniel Bîrligea, Florinel Coman.

Polonia (4-5-1): Mateusz Kochalski, Matty Cash, Kacper Potulski, Jakub Kiwior, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Karol Świderski, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Mateusz Żukowski. DT: Jan Urban.

La previa de Rumania y Polonia: todo lo que hay que saber