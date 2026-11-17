Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita en el papel, pero el presente de Suecia dice todo lo contrario: los escandinavos están arriba de la tabla y ganando partidos cerrados, mientras los locales vienen de perder dos de los últimos tres.
No hay instancia decisiva de por medio, pero sí la chance de cortar una racha negativa justo ante un rival que históricamente les costó mucho.
La actualidad de ambos equipos
Polonia atraviesa un momento irregular. Cayó 1-2 como visitante ante Rumania en la última fecha y antes había perdido también contra Bosnia y Herzegovina, un bache que contrasta con el goleada 6-0 que le había metido a los rumanos un par de semanas antes. Esa inconsistencia la tiene 37ª con apenas 4 puntos en cinco presentaciones.
Suecia, en cambio, llega entonada. Viene de ganar 3-2 de local ante Bosnia y Herzegovina y antes había sumado otro triunfo como visitante frente a Rumania, además de un empate ante los bosnios. Son 13 puntos y el séptimo puesto, un andar sólido que la planta como la mejor versión de las dos en este cruce.
El historial entre Polonia y Suecia
El historial es ampliamente favorable a Suecia: de 30 enfrentamientos ganó 17, Polonia se quedó con 9 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles también abultada a favor de los escandinavos (65 contra 44). En los cruces más recientes la tendencia se mantiene, con triunfos suecos en los últimos dos antecedentes, incluido el 3-1 de septiembre pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|UEFA Nations League
|31/03/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/03/2022
|Polonia vs. Suecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|23/06/2021
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA European Championship
|05/06/2004
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|Friendlies
|10/09/2003
|Polonia vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/2003
|Suecia vs. Polonia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/1999
|Suecia vs. Polonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Polonia vs. Suecia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/05/1997
|Suecia vs. Polonia
|2-2
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
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- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 13 puntos en el torneo.