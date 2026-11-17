Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita en el papel, pero el presente de Suecia dice todo lo contrario: los escandinavos están arriba de la tabla y ganando partidos cerrados, mientras los locales vienen de perder dos de los últimos tres.

No hay instancia decisiva de por medio, pero sí la chance de cortar una racha negativa justo ante un rival que históricamente les costó mucho.

La actualidad de ambos equipos

Polonia atraviesa un momento irregular. Cayó 1-2 como visitante ante Rumania en la última fecha y antes había perdido también contra Bosnia y Herzegovina, un bache que contrasta con el goleada 6-0 que le había metido a los rumanos un par de semanas antes. Esa inconsistencia la tiene 37ª con apenas 4 puntos en cinco presentaciones.

Suecia, en cambio, llega entonada. Viene de ganar 3-2 de local ante Bosnia y Herzegovina y antes había sumado otro triunfo como visitante frente a Rumania, además de un empate ante los bosnios. Son 13 puntos y el séptimo puesto, un andar sólido que la planta como la mejor versión de las dos en este cruce.

El historial entre Polonia y Suecia

El historial es ampliamente favorable a Suecia: de 30 enfrentamientos ganó 17, Polonia se quedó con 9 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles también abultada a favor de los escandinavos (65 contra 44). En los cruces más recientes la tendencia se mantiene, con triunfos suecos en los últimos dos antecedentes, incluido el 3-1 de septiembre pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Suecia vs. Polonia 3-1 UEFA Nations League 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis