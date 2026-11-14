Rumania vs. Polonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Rumania no suma de a tres hace rato y todavía tiene fresco el baldazo que le dio Polonia hace poco más de un mes: un 6-0 que duele incluso en un torneo donde ya no hay casi nada en juego para los locales.
La revancha llega sin presión de resultado para Rumania, que ya no pelea por nada en esta Liga de Naciones, pero con el orgullo de por medio después de semejante goleada. Para Polonia es la chance de reafirmar que aquel resultado no fue un espejismo.
La actualidad de ambos equipos
Rumania llega golpeada: perdió sus últimos tres partidos y todavía no sumó un solo punto en el torneo. El 0-1 ante Suecia fue apenas la continuación de un presente complicado que incluyó esa dura derrota ante Polonia y otra caída frente a Bosnia y Herzegovina. Está 51° entre 54 selecciones, un dato que refleja el momento que atraviesa.
Polonia tampoco viene de un buen momento, aunque su rendimiento global es superior: cayó 0-1 ante Bosnia y Herzegovina en su presentación más reciente, después de haber goleado justamente a Rumania. Con 4 puntos y ubicada en la posición 34, el equipo necesita reencontrar la regularidad que mostró en aquel único triunfo del grupo.
El historial entre Rumania y Polonia
El historial entre ambas selecciones está muy parejo: de siete enfrentamientos, Polonia ganó tres, Rumania otros tres y hubo un empate. Sin embargo, la diferencia de gol favorece claramente a los polacos, que marcaron 14 goles contra apenas 6 de los rumanos, en gran parte por la reciente goleada 6-0.
El duelo más reciente fue justamente ese resultado contundente, que rompió con la paridad histórica que había mostrado la serie en encuentros anteriores, todos bastante ajustados.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Polonia vs. Rumania
|6-0
|UEFA Nations League
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.