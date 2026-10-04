Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Rumania llega golpeada y sin margen de error al lunes 5 de octubre, cuando reciba a una Suecia que todavía pelea arriba en la Liga de Naciones.

Para los rumanos el partido ya es una cuestión de orgullo más que de objetivos concretos, mientras que Suecia necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los puestos de arriba del grupo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Rumania no arrancó peor la competencia: perdió sus tres partidos y todavía no sumó un punto, algo que la deja último en la tabla. Cayó goleada 6-0 ante Polonia en su visita más reciente y antes había sufrido una remontada de Bosnia y Herzegovina que le ganó 4-2 de local. El andar también vino cargado de dudas defensivas, con ocho goles recibidos en los últimos dos partidos.

Suecia, en cambio, llega entonada. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina, después de haber goleado 3-1 a Polonia de local y de haberle ganado a esta misma Rumania semanas atrás. Con 7 puntos en 3 fechas, el equipo se ubica noveno entre 54 selecciones y asoma como uno de los candidatos a meterse entre los mejores del certamen.

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El historial entre Rumania y Suecia

Se enfrentaron nueve veces y Suecia se impuso en la mayoría, con cinco triunfos contra tres de Rumania y dos empates. La diferencia de gol también favorece a los suecos, que convirtieron 11 contra 9 de los rumanos. El antecedente más reciente fue hace apenas un mes y medio, cuando Suecia ganó 2-1, repitiendo un resultado que ya se había dado en 2019.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA Nations League 15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies 09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies 10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup 12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies 09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis