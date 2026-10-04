Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania llega golpeada y sin margen de error al lunes 5 de octubre, cuando reciba a una Suecia que todavía pelea arriba en la Liga de Naciones.
Para los rumanos el partido ya es una cuestión de orgullo más que de objetivos concretos, mientras que Suecia necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los puestos de arriba del grupo.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Rumania no arrancó peor la competencia: perdió sus tres partidos y todavía no sumó un punto, algo que la deja último en la tabla. Cayó goleada 6-0 ante Polonia en su visita más reciente y antes había sufrido una remontada de Bosnia y Herzegovina que le ganó 4-2 de local. El andar también vino cargado de dudas defensivas, con ocho goles recibidos en los últimos dos partidos.
Suecia, en cambio, llega entonada. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina, después de haber goleado 3-1 a Polonia de local y de haberle ganado a esta misma Rumania semanas atrás. Con 7 puntos en 3 fechas, el equipo se ubica noveno entre 54 selecciones y asoma como uno de los candidatos a meterse entre los mejores del certamen.
El historial entre Rumania y Suecia
Se enfrentaron nueve veces y Suecia se impuso en la mayoría, con cinco triunfos contra tres de Rumania y dos empates. La diferencia de gol también favorece a los suecos, que convirtieron 11 contra 9 de los rumanos. El antecedente más reciente fue hace apenas un mes y medio, cuando Suecia ganó 2-1, repitiendo un resultado que ya se había dado en 2019.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA Nations League
|15/11/2019
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2019
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/03/2018
|Rumania vs. Suecia
|1-0
|Friendlies
|09/02/1997
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|Friendlies
|10/07/1994
|Rumania vs. Suecia
|2-2
|FIFA World Cup
|12/06/1994
|Rumania vs. Suecia
|1-1
|Friendlies
|09/06/1983
|Suecia vs. Rumania
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/1982
|Rumania vs. Suecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Suecia suma 7 puntos en el torneo.