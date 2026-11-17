Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bosnia y Herzegovina llega con la chance de meterse entre los mejores de su grupo, aunque el traspié ante Suecia dejó una mancha en el camino. Rumania, en cambio, juega casi sin margen y necesita una seguidilla de resultados que hoy parece lejana.
El invicto histórico entre ambos está parejo, pero lo que se define acá es puramente la tabla: Bosnia pelea arriba y Rumania intenta no quedar afuera de cualquier discusión por la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina viene de un golpe duro, la caída 3-2 como visitante ante Suecia, que cortó una racha positiva que incluía una victoria ante Polonia y un empate con los propios suecos. Está octava en el grupo con 8 puntos en 5 partidos, números que todavía le permiten soñar con meterse en los puestos de arriba si consigue levantar cabeza en casa.
Rumania llega golpeada en la clasificación aunque con un envión anímico: acaba de ganarle 2-1 a Polonia como local, algo que corta una seguidilla negativa que incluyó una derrota ante Suecia y el categórico 6-0 que le hizo el propio Polonia como visitante. Con apenas 3 puntos en 5 juegos y en el puesto 45, necesita encadenar triunfos para no quedar completamente al margen del grupo.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Bosnia y Herzegovina, que ganó 5 de los 9 cruces mientras Rumania se quedó con 4, sin empates en el medio. En goles la cuenta favorece a los rumanos, 16 contra 12, aunque el dato queda algo distorsionado por aquel 6-0 que no fue entre ellos. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó 4-2 a favor de Bosnia y Herzegovina jugando como visitante en Rumania.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-4
|UEFA Nations League
|15/11/2025
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/03/2025
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/09/2022
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|4-1
|UEFA Nations League
|07/06/2022
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|1-0
|UEFA Nations League
|03/06/2011
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.
- Rumania suma 3 puntos en el torneo.