Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bosnia y Herzegovina llega con la chance de meterse entre los mejores de su grupo, aunque el traspié ante Suecia dejó una mancha en el camino. Rumania, en cambio, juega casi sin margen y necesita una seguidilla de resultados que hoy parece lejana.

El invicto histórico entre ambos está parejo, pero lo que se define acá es puramente la tabla: Bosnia pelea arriba y Rumania intenta no quedar afuera de cualquier discusión por la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina viene de un golpe duro, la caída 3-2 como visitante ante Suecia, que cortó una racha positiva que incluía una victoria ante Polonia y un empate con los propios suecos. Está octava en el grupo con 8 puntos en 5 partidos, números que todavía le permiten soñar con meterse en los puestos de arriba si consigue levantar cabeza en casa.

Rumania llega golpeada en la clasificación aunque con un envión anímico: acaba de ganarle 2-1 a Polonia como local, algo que corta una seguidilla negativa que incluyó una derrota ante Suecia y el categórico 6-0 que le hizo el propio Polonia como visitante. Con apenas 3 puntos en 5 juegos y en el puesto 45, necesita encadenar triunfos para no quedar completamente al margen del grupo.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Bosnia y Herzegovina, que ganó 5 de los 9 cruces mientras Rumania se quedó con 4, sin empates en el medio. En goles la cuenta favorece a los rumanos, 16 contra 12, aunque el dato queda algo distorsionado por aquel 6-0 que no fue entre ellos. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó 4-2 a favor de Bosnia y Herzegovina jugando como visitante en Rumania.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-4 UEFA Nations League 15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League 07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis