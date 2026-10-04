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Alineaciones de Rumania y Suecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Romania vs. Sweden, Liga de Naciones
Romania vs. Sweden, Liga de Naciones

Se viene Rumania vs. Suecia este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Rumania y Suecia

Rumania viene de caer 0-6 ante Polonia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Suecia viene de empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Rumania y Suecia

Rumania (4-2-3-1): Ottó Hindrich, Nicusor Bancu, Andrei Coubiș, Bogdan Racovițan, Andrei Ratiu, Ianis Hagi, Razvan Marin, Tudor Baluta, Daniel Birligea, Valentin Mihaila, Dennis Man.

Suecia (4-4-1-1): Viktor Johansson, Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelof, Eric Smith, Hampus Skoglund, Besfort Zeneli, Sebastian Nanasi, Hugo Larsson, Jesper Karlstrom, Alexander Bernhardsson, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.

Suplentes de Rumania: Ionut Radu, Marius Marin, Florin Tanase, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Sebastian Andrei Borza, Valentin Cojocaru, Catalin Cirjan, Olimpiu Morutan, Tony Strata.

Suplentes de Suecia: Noel Tornqvist, Felix Beijmo, Lucas Bergvall, Daniel Svensson, Paulos Abraham, Hugo Bolin, Williot Swedberg, Ken Sema, Samuel Dahl, Melker Ellborg, Victor Eriksson.

La previa de Rumania y Suecia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 9 cruces — Rumania ganó 3, Suecia ganó 5 y empataron 2
  • Último antecedente: 25/09/2026: Suecia 2-1 Rumania
Redacción Bolavip
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