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Liga de Naciones

Alineaciones de Suecia y Bosnia y Herzegovina para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Sweden vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Sweden vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Suecia viene de ganarle 1-0 a Rumania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Bosnia y Herzegovina viene de ganarle 1-0 a Polonia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia (4-4-2): Viktor Johansson, Daniel Svensson, Gabriel Gudmundsson, Hugo Larsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Anthony Elanga, Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Sebastian Nanasi. DT: Graham Potter.

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Bosnia y Herzegovina (3-5-2): Martin Zlomislić, Amar Dedić, Ivan Bašić, Sead Kolašinac, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Armin Gigović, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Kerim Alajbegović. DT: Sergej Barbarez.

Suplentes de Suecia: Felix Beijmo, Alexander Bernhardsson, Hjalmar Ekdal, Jesper Karlström, Genesis Antwi, Dejan Kulusevski, Alieu Njie, Benjamin Nygren, Eric Smith, Elliot Stroud, Noel Törnqvist, Jacob Widell Zetterström.

Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Samed Baždar, Dženis Burnić, Matej Deket, Salko Hamzić, Mladen Jurkas, Ermin Mahmić, Arjan Malić, Amar Memić, Nihad Mujakić, Zinedin Smajlović, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić.

La previa de Suecia y Bosnia y Herzegovina: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 2 cruces — Suecia ganó 1, Bosnia y Herzegovina ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 02/10/2026: Bosnia y Herzegovina 1-1 Suecia
  • Próximo partido de Suecia: vs. Polonia, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Bosnia y Herzegovina: vs. Rumania, martes 17 de noviembre
Redacción Bolavip
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