Suecia vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Suecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bosnia y Herzegovina tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Suecia ganó 1-0 como visitante ante Rumania en la fecha anterior. Suecia está 12° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina.
En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina ganó 1-0 como local ante Polonia. El conjunto marcha 19° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Suecia.
El historial entre Suecia y Bosnia y Herzegovina
Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Suecia y 1 empate.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|1-1
|UEFA Nations League
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Suecia suma 10 puntos en el torneo.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.