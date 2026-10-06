Alineaciones de Suiza y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene Suiza vs. Macedonia del Norte este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Suiza y Macedonia del Norte
Suiza viene de ganarle 2-1 a Eslovenia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Macedonia del Norte viene de caer 0-2 ante Escocia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Suiza y Macedonia del Norte
Suiza (4-3-3): Yvon Mvogo, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Sascha Britschgi, Remo Freuler, Vincent Sierro, Djibril Sow, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Fabian Rieder. DT: Murat Yakin.
Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Visar Musliu, Andrej Stojchevski, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Agon Elezi, Elmin Rastoder, Ljupco Doriev, Dimitar Mitrovski. DT: Goce Sedloski.
Suplentes de Suiza: Johan Manzambi, Michel Aebischer, Ardon Jashari, Zachary Athekame, Gregor Kobel, Adrian Bajrami, Joel Monteiro, Isaac Schmidt, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Alvyn Sanches, Anthony Racioppi, Cedric Itten.
Suplentes de Macedonia del Norte: Bojan Miovski, Sebastian Herrera, Matej Gashtarov, Luka Stankovski, Bojan Ilievski, Mario Mladenovski, Anes Meljichi, Davor Taleski, Gjorge Djekov, Damjan Siskovski, Azer Omeragikj, Tihomir Kostadinov, Hristijan Maleski, Din Alomerovic.
La previa de Suiza y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber
- Día: martes 6 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 1 cruces — Suiza ganó 1, Macedonia del Norte ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 26/09/2026: Macedonia del Norte 0-3 Suiza