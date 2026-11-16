Suiza vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Suiza llega con la clasificación casi resuelta y una tranquilidad que Escocia no se puede dar el lujo de tener. El objetivo para los escoceses ya no pasa por el primer lugar, sino por no quedar afuera de la pelea por el repechaje.

El partido todavía puede mover algunos puestos en la tabla general del grupo, aunque Suiza tiene la ventaja de administrar su clasificación mientras que a Escocia se le empieza a acabar el margen de error.

La actualidad de ambos equipos

Suiza viene de empatar sin goles como visitante ante Eslovenia, un resultado que no la movió de la quinta posición pero que tampoco le dolió demasiado dado que llegó a esa fecha con la clasificación encaminada. Antes había goleado 3-0 a Macedonia del Norte y superado 2-1 a Eslovenia, así que el equipo suma con regularidad y no depende de este cruce para seguir con vida en el torneo.

Escocia, en cambio, llega con la urgencia de quien no puede relajarse. Ganó su último partido 2-1 ante Macedonia del Norte como local, después de haber perdido con Eslovenia y de haber sumado un triunfo ante los macedonios como visitante. Está 28° con 7 puntos y necesita results así ante un rival directo para no complicarse las cuentas en lo que resta de la fase.

El historial entre Suiza y Escocia

El historial entre ambos está completamente parejo: de doce enfrentamientos, Suiza ganó cuatro, Escocia otros cuatro y hubo cuatro empates, con una diferencia de goles que favorece apenas a los suizos (21 contra 16). El antecedente más reciente, de 2026, terminó 3-0 a favor de Suiza jugando como visitante en Escocia, y antes de eso habían empatado 1-1 en 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Escocia vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League 19/06/2024 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA European Championship 28/02/2006 Escocia vs. Suiza 1-3 Friendlies 18/06/1996 Escocia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship 07/09/1993 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 09/09/1992 Suiza vs. Escocia 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/1991 Suiza vs. Escocia 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/10/1990 Escocia vs. Suiza 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 30/03/1983 Escocia vs. Suiza 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/1982 Suiza vs. Escocia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis