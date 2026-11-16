Alineaciones de Suiza y Escocia para el duelo de la fecha 6 de la Liga de Naciones

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Suiza viene de empatar 0-0 con Eslovenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Escocia viene de ganarle 2-1 a Macedonia del Norte y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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