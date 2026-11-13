Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Eslovenia tiene revancha inmediata después de haber caído ante este mismo rival hace apenas un mes, y la busca de local. Suiza, en cambio, llega con la chance de sellar su paso a la siguiente fase sin sobresaltos.

Para los eslovenos es casi una final chica dentro de la fase de grupos, mientras que un triunfo suizo dejaría casi resuelta la clasificación antes de lo previsto.

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega golpeando la puerta de la mitad de tabla con una victoria sufrida de visitante ante Escocia que le devolvió algo de confianza después de la derrota reciente justamente contra Suiza. El equipo local ganó dos de sus últimos tres partidos y acumula 7 puntos, una cosecha que lo mantiene en carrera pero lejos todavía de los puestos de arriba del grupo.

Suiza, por su parte, no pierde hace rato y llega como una topadora: goleó a Macedonia del Norte y a Escocia, y en el medio volvió a quedarse con el duelo directo ante Eslovenia. Con 12 puntos y cuarto en la tabla general de la Liga de Naciones, el equipo visitante tiene todo a favor para cerrar la jornada con otro resultado positivo que lo siga metiendo entre los candidatos fuertes.

El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos directos frente a apenas 2 victorias eslovenas y 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 22 tantos convertidos por los suizos contra 9 de Eslovenia en todo ese recorrido.

En el cruce más reciente, hace poco más de un mes, Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y una goleada suiza por 3-0, lo que confirma una tendencia que viene de hace tiempo y que Eslovenia buscará cortar en su propia casa.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Suiza vs. Eslovenia 2-1 UEFA Nations League 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Suiza suma 12 puntos tras vencer a Macedonia del Norte, Eslovenia y Escocia.