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Liga de Naciones

Bélgica vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Italy, Liga de Naciones
Belgium vs. Italy, Liga de Naciones

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Bélgica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Italia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bélgica ganó 2-1 como visitante ante Turquía en la fecha anterior. Bélgica está 18° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Francia.

En su último compromiso, Italia ganó 3-1 como local ante Francia. El conjunto marcha 13° con 10 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Turquía.

El historial entre Bélgica e Italia

Bélgica e Italia se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 4 triunfos de Bélgica, 7 de Italia y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Italia vs. Bélgica0-2UEFA Nations League
14/11/2024Bélgica vs. Italia0-1UEFA Nations League
10/10/2024Italia vs. Bélgica2-2UEFA Nations League
10/10/2021Italia vs. Bélgica2-1UEFA Nations League
02/07/2021Bélgica vs. Italia1-2UEFA European Championship
13/06/2016Bélgica vs. Italia0-2UEFA European Championship
13/11/2015Bélgica vs. Italia3-1Friendlies
30/05/2008Italia vs. Bélgica3-1Friendlies
14/06/2000Italia vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
12/11/1999Italia vs. Bélgica1-3Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bélgica suma 9 puntos en el torneo.
  • Italia suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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