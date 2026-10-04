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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. Turkey, Liga de Naciones
Italy vs. Turkey, Liga de Naciones

Italia se mide con Turquía el lunes 5 de octubre con la necesidad de recuperar terreno en la Liga de Naciones después de dejar escapar puntos ante Francia.

La Azzurra busca reencontrarse con la victoria en la cuarta fecha del certamen, mientras que Turquía llega sin sumar ni un punto en lo que va del torneo y necesita revertir una imagen golpeada.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia empató 1-1 como visitante ante Francia en su último compromiso, un resultado que cortó el envión que había tomado tras golear 4-1 a este mismo rival. Antes de esa racha había caído 0-2 de local frente a Bélgica. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo está en la mitad de la tabla y tiene margen para meterse entre los mejores si consigue estirar su buen momento ofensivo.

Turquía no logra despegar en esta Liga de Naciones. Viene de perder 0-3 como visitante ante Bélgica, después de haber caído 1-4 de local justamente contra Italia y de sumar otra derrota, 0-1, frente a Francia. Sin puntos en tres presentaciones, el equipo necesita un golpe de efecto para no quedar relegado en la clasificación general.

El historial entre Italia y Turquía

El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 enfrentamientos entre ambos, la Azzurra ganó 8, hubo 4 empates y Turquía no pudo quedarse con ninguno. La diferencia de gol también lo refleja, con 25 tantos a favor de Italia contra apenas 7 de Turquía. El antecedente más reciente fue justamente en esta misma Liga de Naciones, cuando Italia se impuso 4-1 en condición de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Turquía vs. Italia1-4UEFA Nations League
04/06/2024Italia vs. Turquía0-0Friendlies
29/03/2022Turquía vs. Italia2-3Friendlies
11/06/2021Turquía vs. Italia0-3UEFA European Championship
15/11/2006Italia vs. Turquía1-1Friendlies
19/11/2002Italia vs. Turquía1-1Friendlies
11/06/2000Turquía vs. Italia1-2UEFA European Championship
21/12/1994Italia vs. Turquía3-1Friendlies
25/02/1973Turquía vs. Italia0-1UEFA World Cup Qualifiers
13/01/1973Italia vs. Turquía0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Italia suma 4 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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