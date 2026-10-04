Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia se mide con Turquía el lunes 5 de octubre con la necesidad de recuperar terreno en la Liga de Naciones después de dejar escapar puntos ante Francia.
La Azzurra busca reencontrarse con la victoria en la cuarta fecha del certamen, mientras que Turquía llega sin sumar ni un punto en lo que va del torneo y necesita revertir una imagen golpeada.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Italia empató 1-1 como visitante ante Francia en su último compromiso, un resultado que cortó el envión que había tomado tras golear 4-1 a este mismo rival. Antes de esa racha había caído 0-2 de local frente a Bélgica. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo está en la mitad de la tabla y tiene margen para meterse entre los mejores si consigue estirar su buen momento ofensivo.
Turquía no logra despegar en esta Liga de Naciones. Viene de perder 0-3 como visitante ante Bélgica, después de haber caído 1-4 de local justamente contra Italia y de sumar otra derrota, 0-1, frente a Francia. Sin puntos en tres presentaciones, el equipo necesita un golpe de efecto para no quedar relegado en la clasificación general.
El historial entre Italia y Turquía
El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 enfrentamientos entre ambos, la Azzurra ganó 8, hubo 4 empates y Turquía no pudo quedarse con ninguno. La diferencia de gol también lo refleja, con 25 tantos a favor de Italia contra apenas 7 de Turquía. El antecedente más reciente fue justamente en esta misma Liga de Naciones, cuando Italia se impuso 4-1 en condición de visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Turquía vs. Italia
|1-4
|UEFA Nations League
|04/06/2024
|Italia vs. Turquía
|0-0
|Friendlies
|29/03/2022
|Turquía vs. Italia
|2-3
|Friendlies
|11/06/2021
|Turquía vs. Italia
|0-3
|UEFA European Championship
|15/11/2006
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|19/11/2002
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|11/06/2000
|Turquía vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|21/12/1994
|Italia vs. Turquía
|3-1
|Friendlies
|25/02/1973
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/01/1973
|Italia vs. Turquía
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Italia suma 4 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.