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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Ireland, Liga de Naciones
Austria vs. Ireland, Liga de Naciones

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Austria llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Irlanda tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Austria viene de empatar 1-1 como visitante ante Kosovo. El equipo ocupa el puesto 16 con 8 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Irlanda.

Irlanda empató 1-1 como local ante Israel en la fecha anterior. Irlanda está 30° en la tabla con 5 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Austria.

El historial entre Austria e Irlanda

Austria e Irlanda se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 5 triunfos de Austria, 2 de Irlanda y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Irlanda vs. Austria2-2UEFA Nations League
11/06/2017Irlanda vs. Austria1-1UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016Austria vs. Irlanda0-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013Austria vs. Irlanda1-0UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013Irlanda vs. Austria2-2UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995Austria vs. Irlanda3-1UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995Irlanda vs. Austria1-3UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971Austria vs. Irlanda6-0UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971Irlanda vs. Austria1-4UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963Irlanda vs. Austria3-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Austria suma 8 puntos en el torneo.
  • Irlanda suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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