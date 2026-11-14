Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Austria llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Irlanda tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Austria viene de empatar 1-1 como visitante ante Kosovo. El equipo ocupa el puesto 16 con 8 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Irlanda.

Irlanda empató 1-1 como local ante Israel en la fecha anterior. Irlanda está 30° en la tabla con 5 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Austria.

El historial entre Austria e Irlanda

Austria e Irlanda se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 5 triunfos de Austria, 2 de Irlanda y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA Nations League 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis