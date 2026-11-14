Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Austria llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Irlanda tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Austria viene de empatar 1-1 como visitante ante Kosovo. El equipo ocupa el puesto 16 con 8 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Irlanda.
Irlanda empató 1-1 como local ante Israel en la fecha anterior. Irlanda está 30° en la tabla con 5 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Austria.
El historial entre Austria e Irlanda
Austria e Irlanda se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 5 triunfos de Austria, 2 de Irlanda y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA Nations League
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Austria suma 8 puntos en el torneo.
- Irlanda suma 5 puntos en el torneo.