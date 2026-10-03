Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda es local ante Israel este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
Irlanda llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Israel tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Irlanda viene de empatar 2-2 como local ante Austria. El equipo ocupa el puesto 20 con 4 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Israel.
Israel empató 0-0 como local ante Kosovo en la fecha anterior. Israel está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-3 como local ante Irlanda.
El historial entre Irlanda e Israel
Irlanda e Israel se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Irlanda y 2 empates.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Israel vs. Irlanda
|0-3
|UEFA Nations League
|04/06/2005
|Irlanda vs. Israel
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2005
|Israel vs. Irlanda
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
- Israel suma 1 punto en el torneo.