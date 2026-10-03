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Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ireland vs. Israel, Liga de Naciones
Ireland vs. Israel, Liga de Naciones

Irlanda es local ante Israel este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Irlanda llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Israel tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda viene de empatar 2-2 como local ante Austria. El equipo ocupa el puesto 20 con 4 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Israel.

Israel empató 0-0 como local ante Kosovo en la fecha anterior. Israel está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-3 como local ante Irlanda.

El historial entre Irlanda e Israel

Irlanda e Israel se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Irlanda y 2 empates.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Israel vs. Irlanda0-3UEFA Nations League
04/06/2005Irlanda vs. Israel2-2UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2005Israel vs. Irlanda1-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
  • Israel suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
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