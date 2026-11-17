Irlanda y Kosovo se enfrentan este martes 17 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda viene de caer 0-1 ante Austria y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Kosovo viene de empatar 0-0 con Israel y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

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