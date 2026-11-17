Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda viene de caer 0-1 ante Austria y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Kosovo viene de empatar 0-0 con Israel y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Irlanda y Kosovo
Irlanda (3-5-2): Caoimhín Kelleher, Dara O'Shea, Jake O'Brien, Liam Scales, James Abankwah, Jack Moylan, Jayson Molumby, Finn Azaz, Ryan Manning, Troy Parrott, Chiedozie Ogbene. DT: Heimir Hallgrímsson.
Kosovo (5-4-1): Arijanet Murić, Mërgim Vojvoda, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Lindrit Kamberi, Dion Gallapeni, Lindon Emërllahu, Leon Avdullahu, Elvis Rexhbeçaj, Milot Rashica, Vedat Muriqi. DT: Franco Foda.
La previa de Irlanda y Kosovo: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Argentina)
- Historial: 1 cruces — Irlanda ganó 0, Kosovo ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 24/09/2026: Kosovo 1-0 Irlanda