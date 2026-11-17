Irlanda y Kosovo se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda llega golpeada tras perder su último compromiso y necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse en la tabla. Kosovo, en cambio, llega envalentonado por una seguidilla de partidos sin perder.

No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos en esta fecha de la Liga de Naciones, donde cada punto pesa para acomodarse en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda viene de caer 0-1 como visitante ante Austria, un golpe que corta una seguidilla de empates que venía sosteniendo. Antes había igualado 1-1 con Israel y 2-2 con Austria, así que la derrota más reciente le corta el envión y la deja con la necesidad de sumar de local para no alejarse de los puestos que le interesan.

Kosovo, por su parte, no conoce la derrota en sus últimas tres presentaciones: empató 0-0 con Israel de local, 1-1 con Austria y 0-0 como visitante ante Israel. Es un andar sólido aunque falto de gol, y el equipo sabe que un triunfo afuera lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos del grupo.

El historial entre Irlanda y Kosovo

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez y fue Kosovo quien se quedó con la victoria, 1-0, en septiembre pasado. Irlanda todavía no pudo hacerle un gol en los antecedentes recientes, algo que buscará revertir esta vez.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Kosovo vs. Irlanda 1-0 UEFA Nations League

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis